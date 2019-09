ALSTOM SA : ALSTOM FIGURE DANS LES INDICES DOW JONES SUSTAINABILITY POUR LA NEUVIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

ALSTOM FIGURE DANS LES INDICES DOW JONES SUSTAINABILITY

POUR LA NEUVIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

16 septembre 2019 – Pour la neuvième année consécutive, Alstom a été inclus dans les indices Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe, ce qui atteste de sa position de leader dans les pratiques commerciales durables. La Société a obtenu une note globale de 79 sur 100 dans l'évaluation de la durabilité de l'entreprise. Alstom a amélioré son classement parmi les 4 500 entreprises invitées à participer à l'évaluation, faisant désormais partie des 4 % d'entreprises les mieux évaluées dans son secteur (contre 5 % en 2018). Cette année, Alstom a fait preuve d'une amélioration dans la gestion des risques et des crises ainsi que dans le reporting environnemental grâce à une couverture mondiale étendue.

"Nous sommes fiers d'être à nouveau inclus dans les indices DJSI Monde et Europe. Cela démontre notre engagement permanent et nos efforts année après année pour maintenir notre leadership en matière de pratiques de développement durable et de mobilité durable ", a déclaré Cécile Texier, VP Développement durable et RSE chez Alstom.

Le DJSI Monde célèbre cette année deux décennies. Depuis son lancement en 1999, le DJSI Monde est devenu une référence mondiale dans le domaine de la mesure et de l'analyse des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises. Il a été le premier indice mondial à suivre les sociétés cotées les plus importantes en matière de développement durable. Les résultats de l'Évaluation de la durabilité de l'entreprise (EVE) de SAM, qui découlent de l'analyse des éléments suivants : les facteurs ESG financièrement importants, ainsi que la méthodologie indicielle robuste du S&P DJI, constituent la base de la construction et de la maintenance de l'ensemble de la série DJSI. Les ACVM suivent une méthodologie rigoureuse fondée sur des règles. Après l'application d'une série de critères ESG pertinents sur le plan financier et spécifiques à l'industrie, une note de durabilité totale est attribuée à chaque entreprise. Sur la base de ce score de durabilité totale, les entreprises qui se classent parmi les 10 % les plus performantes de leur secteur d'activité sont incluses dans le DJSI Monde, selon une approche de premier ordre.

La performance d'Alstom en matière de Développement Durable est régulièrement évaluée par de nombreuses agences de notation afin d'établir des comparaisons avec les meilleures pratiques, de mesurer les progrès et d'identifier les domaines à améliorer.

Pour plus d’informations :

DJSI : http://www.sustainability-indices.com

