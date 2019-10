ALSTOM SA : ALSTOM FOURNIRA 42 TRAINS METROPOLIS POUR LE MÉTRO DE BARCELONE

F





UN CONTRAT D'UNE VALEUR DE PLUS DE 260 MILLIONS D'EUROS EN ESPAGNE

ALSTOM FOURNIRA 42 TRAINS METROPOLIS POUR LE MÉTRO DE BARCELONE

7 octobre 2019 – Alstom vient de signer avec TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) un contrat portant sur la fourniture de 42 trains Metropolis destinés à remplacer ceux qui circulent actuellement sur les lignes 1 et 3 du métro de la capitale catalane. Ce contrat1, d'une valeur de plus de 260 millions d'euros, inclut la conception, la fabrication et la mise en service des trains. Les rames de cinq voitures seront fabriquées sur le site d'Alstom à Barcelone et livrées à TMB d'ici deux ans et demi.

« Alstom est honoré de la confiance que lui témoigne TMB avec ce contrat. Le savoir-faire et les capacités d'innovation de nos équipes sont mobilisés pour soutenir TMB dans son projet de modernisation du métro de Barcelone. Fréquenté chaque année par plus de 400 millions de passagers, le réseau barcelonais est l'un des plus performants et modernes d'Europe. Avec ces trains, nous entendons poursuivre la collaboration avec TMB afin de développer une mobilité efficace et durable, capable de répondre aux besoins des passagers, aujourd'hui comme demain » a déclaré Gian Luca Erbacci, Senior Vice-Président Europe d'Alstom.

« Avec le retrait de la flotte la plus ancienne, nous accélérons un processus de rénovation qui augmentera la fiabilité du service, la durabilité et le confort des passagers sur deux de nos lignes de métro les plus fréquentées, dans un contexte de demande maximale pour le transport collectif de Barcelone, dès l'entrée en vigueur de la zone à faibles émissions. Il s'agit de la plus importante acquisition de matériel roulant de l'histoire de TMB » a déclaré Rosa Alarcón, présidente de TMB, lors de la signature du contrat.

Conformément aux spécifications, la conception des nouveaux trains intègrera des critères de durabilité strictes : structure légère, faible consommation d'énergie, niveaux élevés de valorisation et de recyclabilité, fiabilité technique et facilité de maintenance. Pour une maintenance optimale, les unités seront même équipées de capteurs à distance.

Alstom place également les passagers au cœur de son processus. La conception de ces trains a été pensée pour optimiser leur confort : accessibilité, larges portes et couloirs pour faciliter les flux, confort acoustique, atténuation des vibrations et information en temps réel. Les caractéristiques de conception externe et interne sont fidèles à la marque TMB, mais de nouveaux éléments visuels ont été ajoutés pour refléter l'identité de Barcelone, notamment des dessins sur les portes représentant le paysage urbain de la ville.

Ces nouveaux trains bénéficient de l'expérience et de la fiabilité de la gamme Metropolis d'Alstom, déjà en service sur les lignes 9 et 10 du métro barcelonais, qui intègre des solutions technologiques innovantes et répond aux exigences de TMB en matière de fiabilité, de disponibilité, de sécurité et de confort. Alstom possède plus de 65 ans d’expérience dans la fabrication de métros et a vendu plus de 17 000 voitures de métro, aujourd'hui en circulation dans 55 villes du monde et transportant chaque jour 30 millions de passagers.

A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour 12,1 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs.

www.alstom.com

1 Enregistré au deuxième trimestre de l'exercice en cours





