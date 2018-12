ALSTOM SA : Alstom assurera la fourniture du système de signalisation CBTC pour la ligne 3 du Métro de Mumbai

Un contrat de plus de 100 millions d'euros en Inde

Alstom assurera la fourniture du système de signalisation CBTC pour la ligne 3 du Métro de Mumbai

10 décembre 2018 - Alstom a été choisi par Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL) pour fournir un système de signalisation CBTC destiné à la ligne 3 du Métro de Mumbai. Le contrat, qui s'ajoute à d'autres contrats de matériel roulant et d'alimentation électrique remportés plus tôt dans l'année pour la même ligne, s'élève à plus de 100 millions d'euros.

Alstom équipera la ligne 3 d'Urbalis 400, sa dernière génération de la technologie de signalisation CBTC. Le contrat prévoit notamment des systèmes de pilotage automatique (UTO), d'enclenchement automatisé et de contrôle centralisé des trains, des portes palières, ainsi que le système de surveillance et d'acquisition de données électriques et mécaniques (E&M SCADA)

« Alstom est très fier d'avoir remporté trois gros contrats pour la ligne 3 du Métro de Mumbai et de s'imposer comme un partenaire de choix pour ce projet prestigieux. Cet important contrat de signalisation confirme la confiance que notre client MMRCL nous accorde. C'est une excellente occasion pour nous, Alstom, de montrer l'étendue de notre savoir-faire et de nous rapprocher de notre objectif de devenir le partenaire privilégié des villes, des pays et des opérateurs à l'heure où ceux-ci sont confrontés aux enjeux croissants de la mobilité urbaine » a déclaré Alain Spohr, Directeur général Alstom Inde et Asie du Sud.

Urbalis 400 est un système avancé de signalisation et de contrôle des trains par communication radio qui contribuera à réduire les problèmes de congestion à Mumbai. Urbalis 400 a fait ses preuves dans plus de 30 villes à travers le monde. Sans cesse améliorée, la solution permet aux opérateurs urbains de maximiser leur performance et leur capacité tout en nécessitant un enclenchement standard pour leurs besoins opérationnels. Conçu spécialement pour les lignes de métro les plus empruntées, le système offre un vaste ensemble de fonctionnalités qui améliore la fréquence et la vitesse moyenne des rames.

La solution CBTC radio Urbalis, c'est plus de 15 ans de service, 96 lignes urbaines (plus de 55 sont en service), près de 3 000 kilomètres de voies, 1 100 stations, 1 800 trains et 24 pays à travers le monde. Plus de 25 % des systèmes CBTC radio dans le monde sont exploités avec les solutions Urbalis d'Alstom. En Inde, Alstom est le premier à avoir introduit le système CBTC en déployant Urbalis sur les métros de Cochin et de Lucknow.

Plus tôt cette année, Alstom a remporté deux contrats pour l'alimentation électrique et la fourniture de 248 voitures de métro destinées à la Ligne 3 du Métro de Mumbai.

Les équipes de signalisation du site d'Alstom à Villeurbanne en France fourniront les systèmes et les équipements réseau, la télémaintenance, le matériel TCMS et les produits de signalisation. Le site de Saint-Ouen fournira du support expertise technique.

CBTC - Communications-Based Train Control system (système de contrôle des trains par communication radio)

