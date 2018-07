ALSTOM SA : Alstom et Italo signent un contrat pour cinq trains Pendolino EVO et 30 ans de maintenance

Un contrat de près de 330 millions d'euros en Italie

Alstom et Italo signent un contrat pour cinq trains Pendolino EVO et 30 ans de maintenance

31 juillet 2018 - Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori et Alstom ont signé aujourd'hui un contrat de 330 millions d'euros pour l'achat de cinq trains Pendolino EVO supplémentaires, exerçant une option sur le contrat initialement signé en octobre 2015. Le contrat comprend également 30 années de maintenance. Ces cinq nouveaux trains porteront la flotte totale Italo Pendolino EVO à 22 trains. Avec cet investissement supplémentaire, Italo, le premier opérateur italien privé à opérer sur des lignes à grande vitesse, sera en mesure d'étendre le réseau actuel et de répondre aux besoins croissants du marché, offrant de nouvelles destinations et des fréquences accrues.

Le Pendolino EVO d'Italo fait partie de la gamme de trains à grande vitesse Avelia d'Alstom, qui représente 35 années d'expertise et de plus de 1 100 trains mis en service dans le monde. Les cinq nouveaux trains Pendolino auront les mêmes caractéristiques et spécifications techniques que les cinq Pendolinos précédemment commandés. Il s'agit du premier train à grande vitesse éprouvé entièrement compatible avec les dernières spécifications techniques d'interopérabilité (STI 2014), les conditions communes et les normes établies par l'Union européenne. Fonctionnant à une vitesse maximale de 250 km / h, les trains de 7 voitures auront une longueur de 187 mètres et pourront accueillir environ 480 passagers. L'avant du train Italo EVO, avec ses lignes futuristes, est conçu pour améliorer la protection contre les accidents et améliorer l'aérodynamisme.

Le train Italo Pendolino EVO est conçu pour être écologique, grâce à son haut niveau de recyclabilité et ses émissions de CO2 réduites. De plus, son système de traction distribuée optimisé améliore le rendement ainsi que l'accélération et régénère l'énergie pendant le freinage. Les équipes d'Alstom à Savigliano (CN) travailleront sur la conception et la fabrication de ces trains en collaboration avec le site de Sesto San Giovanni (MI) pour les systèmes de traction et le site de Bologne pour les systèmes de signalisation.

Italo avec ses 22 trains Pendolino EVO, dont la moitié est déjà en service, est aujourd'hui en mesure de relier le nord-est de l'Italie avec le reste du pays. Ces trains, ajoutés aux 25 AGV Italo en exploitation depuis 2012, permettront à l'entreprise de doubler sa flotte et d'étendre son réseau.

