ALSTOM SA : Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability pour la huitième année consécutive

Alstom figure dans les indices Dow Jones Sustainability

pour la huitième année consécutive

14 septembre 2018 - Alstom figure pour la huitième année consécutive dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI), Monde et Europe, qui attestent de sa position de leader en termes de pratiques de développement durable. Avec une note globale de 81 sur 100 au classement DJSI, soit 4 points de plus par rapport à l'an dernier, Alstom a amélioré son classement parmi les 3 500 sociétés invitées à participer à l'évaluation et fait partie des 5 % des sociétés évaluées les plus performantes. Cette année, Alstom a particulièrement bien progressé en matière de gestion de l'innovation, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de politique environnementale et de systèmes de gestion, ainsi que de développement du capital humain.

Alstom, dont la performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise a également été évaluée la semaine dernière par EcoVadis, a reçu une note de 72/100. Cela confirme le niveau Gold de l'entreprise et sa position parmi les 5 % des sociétés les mieux notées.

« Alstom est ravi de figurer pour la huitième année consécutive dans les indices DJSI et d'avoir obtenu une note aussi élevée d'EcoVadis », a déclaré Cécile Texier, Vice-Présidente en charge du développement durable et de la RSE. « Cette reconnaissance par deux des organismes les plus réputés en matière de RSE illustre une nouvelle fois notre engagement à créer des solutions efficaces pour favoriser la transition vers une mobilité durable et à faibles émissions de carbone tout en déployant des pratiques commerciales responsables. »

Lancé en 1999, le DJSI Monde est le premier indice mondial à suivre les sociétés les plus performantes en matière de développement durable. Il s'appuie sur l'analyse de RobecoSAM des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui ont une incidence financière, ainsi que sur la méthodologie rigoureuse de calcul des indices de S&P DJSI. Chaque année, RobecoSAM évalue les plus grandes sociétés mondiales via son outil CSA (Corporate Sustainability Assessment) qui repose sur une méthodologie précise et cohérente consistant à convertir, pour chaque société, 600 points de données en une note moyenne. Cette note détermine l'inclusion dans les indices DJSI.

L'évaluation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) d'EcoVadis vise à observer l'intégration des principes de la RSE dans l'activité et les systèmes de gestion d'une entreprise. C'est l'évaluation la plus largement utilisée par les clients d'Alstom.

La performance d'Alstom en matière de développement durable est régulièrement évaluée par de nombreuses agences de notation afin d'analyser les bonnes pratiques, de mesurer les progrès et d'identifier les domaines d'amélioration.

Pour plus d'informations :

DJSI : http://www.sustainability-indices.com

EcoVadis : https://www.ecovadis.com

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts presse

Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90

christopher.english@alstomgroup.com

Relations investisseurs

Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39

selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84

julien.minot@alstomgroup.com



Standard & Poor's

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALSTOM SA via Globenewswire