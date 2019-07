ALSTOM SA : Alstom fournira 12 rames Avelia Euroduplex à SNCF pour les Lignes TGV Atlantique

Un contrat de plus de 335 millions d’euros

Alstom fournira 12 rames Avelia Euroduplex à SNCF

pour les Lignes TGV Atlantique

31 juillet 2019 – Alstom va fournir 12 rames Avelia Euroduplex à SNCF Mobilités pour un montant de 335 millions d’euros. Cette commande complète celle de 55 trains en cours de livraison. Les 12 rames seront mises en service en 2021 et 2022. Elles remplaceront des rames plus anciennes, certaines ayant plus de 30 ans.

Une première commande de 40 trains avait été signée avec SNCF en septembre 20131, et 15 options complémentaires ont été levées en 2017. A ce jour, 41 trains ont été livrés et les premiers avaient été mis en service commercial le 11 décembre 2016 entre Paris et Bordeaux.

« Je suis très heureux que SNCF nous renouvelle sa confiance. Les retours des passagers qui voyagent régulièrement à bord de ces trains à très grande vitesse sont très positifs. Cette commande est une très bonne nouvelle pour les sites qui produisent ces rames et permettra, en particulier, d’assurer la charge des sites de La Rochelle et de Belfort en 2020 et 2021, avant la livraison des trains de nouvelle génération commandées en 2018. La production de ces nouvelles rames Avelia Euroduplex représentera de la charge et de l’emploi pour respectivement 400 personnes à La Rochelle et 120 personnes à Belfort », a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom France.

Les Avelia Euroduplex sont des trains de plus grande capacité avec 556 places contre 509 pour les générations précédentes. Alstom a placé le voyageur au cœur du développement de ce matériel en proposant un nouveau concept de sièges plus confortables, plus ergonomiques et présentant un haut niveau d’équipements (prises électriques, prises USB, liseuse…). Alstom a aussi développé un système innovant qui permet une rotation à 180° des sièges de première classe afin que les passagers voyagent toujours dans le sens de la marche. La particularité des trains de cette commande supplémentaire est une prédisposition du matériel pour accueillir une nouvelle génération de système de contrôle automatique de vitesse répondant aux tous derniers standards européens (ERTMS). Ce train offre une plus grande accessibilité pour les PMR2 avec l’augmentation de la capacité d’accueil, l’intégration d’un dispositif d’aide au repérage des portes, ainsi que l’évolution des poignées et indicateurs WC (tactiles). Le train possède également toutes les prédispositions nécessaires afin que l’opérateur offre le wifi à bord.

L’Euroduplex fait partie de la gamme de trains à grande vitesse Avelia d’Alstom. Huit des treize sites d’Alstom en France participent à sa conception et fabrication : La Rochelle pour la conception et l’assemblage, Belfort pour les motrices, Ornans pour les moteurs, Le Creusot pour les bogies, Tarbes pour les chaînes de traction, Villeurbanne pour l’informatique embarquée, Petit-Quevilly pour les transformateurs de traction et Saint-Ouen pour le design.

A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour 12,1 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs.

Ses quelque 8 900 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Plus de 25 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

www.alstom.com

Contacts Presse

Samuel Miller – Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstom.com

Relations Investisseurs

Julien Minot – Tél. + 33 1 57 06 64 84

Julien.minot@alstom.com







1 Elle s’inscrivait dans le cadre du contrat passé entre Alstom et SNCF le 27 juin 2007





2 Personnes à mobilité réduite





Pièce jointe