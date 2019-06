ALSTOM SA : Alstom fournira 32 métros DT5 supplémentaires pour Hambourg

Alstom fournira 32 métros DT5 supplémentaires pour Hambourg

28 juin 2019 – Alstom, en consortium avec Bombardier Transportation, fournira 32 métros DT5 supplémentaires à Hamburger Hochbahn AG (Hochbahn) pour un montant total de 186 millions d’euros. La part d’Alstom dans ce contrat s’élève à plus de 100 millions d’euros. Dans le cadre de ce contrat, Alstom fournira la partie mécanique, les bogies et le système de freinage mécanique, tandis que Bombardier livrera l’équipement électrique ainsi que les systèmes de conduite, d'information des voyageurs et de contrôle des véhicules. Les trains seront assemblés sur le site Alstom de Salzgitter, en Basse-Saxe. Les nouveaux trains devraient entrer en service à partir de janvier 2021.

« Depuis plusieurs années, nos véhicules façonnent la mobilité à Hambourg. Cette commande confirme que les clients et les voyageurs sont satisfaits de nos véhicules et qu’ils resteront fidèles aux trains DT5 à l’avenir. Avec cette commande, nous aurons livré au total 163 véhicules à la ville de Hambourg. Ceci est la preuve de notre relation de confiance et de notre coopération durable avec Hochbahn » déclare Jörg Nikutta, Directeur général d’Alstom en Allemagne et Autriche.

La flotte de métros DT5 est en service à Hambourg depuis l’automne 2012. La Hochbahn a commandé, au total, 163 métros de cette génération pour faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs dans la ville. Auparavant, Alstom avait déjà livré les flottes DT2, DT3 et DT4, soit un total de 462 trains, au système de métro de Hambourg.

Hambourg est, en termes de population, la deuxième ville d’Allemagne et la huitième ville de l’Union européenne. Afin de répondre aux attentes de la population de cette grande ville, le DT5 a été conçu comme un métro moderne et spacieux doté de larges couloirs, d'un intérieur continu et d’espaces multifonctions adaptés aux nouveaux besoins des passagers. Chacune de ces rames de trois voitures et de 40 mètres de long peut accueillir 96 passagers assis et 240 passagers debout, en plus de proposer deux espaces supplémentaires pour les fauteuils roulants. Le DT5 offre également tout le confort aux voyageurs avec la climatisation, des systèmes de surveillance et d'information des voyageurs ainsi que la fermeture automatique des portes.

Les métros DT5 sont respectueux de l’environnement. Leurs caisses légères en acier inoxydable et leur système de freinage par récupération contribuent à améliorer leur efficacité énergétique. Les véhicules sont peu bruyants, faisant ainsi du métro de Hambourg l’un des plus silencieux au monde.

Dans le cadre du programme du Sénat de Hambourg, Hochbahn étendra sa gamme de services d’environ cinq pour cent, en moyenne, par an sur les trois prochaines années. Les nouveaux services incluent des métros beaucoup plus fréquents et une expansion massive du service de bus avec de nouveaux bus express et régionaux. La toute dernière génération de métro (DT5) doit accueillir, pour l’heure, 32 nouveaux véhicules et jusqu’à 163 véhicules ultérieurement.

