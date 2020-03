ALSTOM SA : Alstom fournira des solutions de signalisation et d'infrastructure en Roumanie

Alstom fournira des solutions de signalisation et d’infrastructure en Roumanie

Projet d'un programme majeur de réhabilitation pour le couloir Rhin-Danube

5 mars 2020 – Alstom, en tant que leader d’un consortium, a remporté un contrat portant sur la fourniture de systèmes digitaux de contrôle des trains et d’infrastructures d'électrification dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation d’une section du corridor ferroviaire européen Rhin-Danube en Roumanie. La part d'Alstom s’élève à plus de 120 millions d'euros dans ce contrat, lequel a été signé par CFR SA, le transporteur ferroviaire public roumain, et le consortium Asocierea RailWorks1, dirigé par Alstom. Le projet devrait s’étendre sur quatre ans.

Le chantier sera situé sur la sous-section Sighisoara-Brasov, qui fait partie du couloir européen Rhin-Danube reliant les villes de Nuremberg, Prague, Vienne, Budapest, Curtici, Simeria, Brasov, Bucarest et Constanta. Alstom participe au chantier de réhabilitation en cours dans la partie roumaine de ce couloir depuis 2012.

Le contrat comprend la modernisation d’environ 170 kilomètres d'infrastructure ferroviaire dédiée aux trains de voyageurs circulant jusqu’à 160 km/h et inclut la réhabilitation des infrastructures et des superstructures, les systèmes d’électrification, de signalisation et de télécommunications, ainsi que le GSM-R et les travaux de génie civil. Alstom est directement responsable de l’implémentation d'un centre de contrôle du trafic dans la ville de Brasov, de l’enclenchement digital, du déploiement de l’ERTMS Niveau 2, de la mise à jour des systèmes d’information des voyageurs et des caténaires, ainsi que des sous-stations de traction électrique.

« Ce contrat réaffirme la position de chef de file d’Alstom sur le marché ferroviaire roumain, aussi bien dans le domaine du contrôle digital des trains que de l’électrification. Après avoir installé le premier système moderne de gestion du trafic du pays, nous sommes aujourd'hui prêts à déployer le même haut niveau de performance sur les nouvelles sections. Ce projet sera une nouvelle référence de poids pour Alstom. Bucarest est devenue un pôle stratégique pour l’expertise d’Alstom dans le contrôle des trains, autant pour des projets locaux que des projets situés dans le reste de l’Europe centrale et de l’Est », explique Gabriel Stanciu, Directeur général d’Alstom pour la Roumanie, la Bulgarie et la République de Moldavie.

Alstom est un pionnier mondial dans le développement et la mise en œuvre des équipements embarqués de contrôle digital des trains. ATLAS 200 est la solution ERTMS Niveau 2 d’Alstom qui permet aux trains de circuler à des vitesses supérieures sans signaux latéraux physiques. Alstom fournira également le système de gestion du trafic du centre de contrôle des trains et installera le système de télécommunication GSM-R.

Pour mettre à niveau les systèmes de caténaires, Alstom fournira sa solution de caténaires OCS3 pour grandes lignes, fournie par son usine de Lecco, en Italie, ainsi que son expérience mondiale de l’OCS3 en exploitation commerciale.

Alstom est présent en Roumanie depuis plus de 25 ans et emploie actuellement 450 personnes dans le pays. Les activités actuelles de l’entreprise incluent des projets de réhabilitation ferroviaire à différents stades de mise en œuvre, ainsi que la maintenance des rames du métro de Bucarest.

1 Le consortium Asocierea RailWorks est composé de son leader, Alstom, et de trois sociétés de génie civil et d’ouvrage ferroviaire : Aktor, Arcada et Euroconstruct.

