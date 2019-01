ALSTOM SA : Alstom obtient un "A-" au questionnaire 2018 du CDP sur le changement climatique

Alstom obtient un "A-" au questionnaire 2018 du CDP sur le changement climatique

22 janvier 2019 - Passant de B à A-, Alstom améliore sa note obtenue au questionnaire du CDP sur le changement climatique. Plus tôt dans la journée, le Groupe a également été inscrit au palmarès des '100 entreprises les plus durables au monde' par Corporate Knights. Ces distinctions démontrent l'engagement d'Alstom pour une mobilité durable et soulignent la structure politique et stratégique du Groupe pour réduire les impacts négatifs en termes de changement climatique.

Le CDP (autrefois appelé "Carbon Disclosure Project") gère le système mondial de divulgation d'informations permettant aux entreprises, aux villes, aux États et aux régions de mesurer et de gérer leurs impacts sur l'environnement. L'organisme accorde des notes allant de A à D-, les notes A et A- représentant environ 5% des entreprises évaluées. Cette note est établie par rapport aux entreprises homologues issues des secteurs industriels, des équipements électriques et des machines.

Corporate Knights Inc. regroupe Corporate Knights, le magazine consacré à la responsabilité sociale des entreprises, ainsi qu'une division de recherche qui classe et évalue des produits financiers sur la base de leur performance en matière de responsabilité sociétale et de développement durable. Le classement annuel « Global 100 » des 100 entreprises les plus durables au monde, initié par Corporate Knights en 2005, est annoncé tous les ans en parallèle du World Economic Forum à Davos.

Par ailleurs, en septembre, Alstom a été sélectionné pour la huitième année consécutive dans les indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Monde et Europe, qui reconnaissent sa position de leader dans le domaine du développement durable.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

