ALSTOM SA : Alstom offre 30 actions gratuites à ses salariés dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié

Alstom offre 30 actions gratuites à ses salariés

dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié

25 septembre 2018 - Alstom a distribué aujourd'hui 30 actions gratuites à ses salariés, dans le cadre du plan d'actionnariat salarié « We are Alstom », lancé en 2016. Après une période d'acquisition de deux ans, près de 25 000 employés bénéficiaires du plan viennent ainsi de recevoir ces actions ou leur équivalent sous forme de bonus.

Lancé en septembre 2016, ce plan d'actionnariat salarié prévoyait une période d'acquisition des actions d'une durée de deux ans. A l'issue de cette période, les salariés éligibles ont donc reçu 30 actions, représentant une valeur brute d'environ 1 200 € par bénéficiaire.

À travers la mise en oeuvre de ce plan, il s'agissait de remercier les salariés pour leur engagement qui a permis à Alstom d'afficher de solides résultats ces dernières années.

« Nous sommes extrêmement fiers de remettre ces actions à nos salariés. C'est une opportunité de faire d'une majorité d'entre eux des actionnaires d'Alstom et de les associer plus étroitement aux résultats du groupe », explique Thierry Parmentier, Directeur des ressources humaines d'Alstom.

Près de 85% des salariés bénéficiaires du plan se sont vu attribuer ces actions gratuites. En fonction des pays, les actions seront détenues soit sous forme nominative, soit au travers du Fonds Commun de Placement d'Entreprise Alstom (FCPE). Dans les pays où pour des raisons légales, fiscales ou administratives cette attribution d'actions ne pouvait être envisagée, les salariés recevront l'équivalent de leur valeur sous forme de bonus.

« We are Alstom » est le premier plan d'actionnariat salarié d'Alstom depuis que l'entreprise s'est recentrée sur ses activités ferroviaires.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts Presse

Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90

christopher.english@alstomgroup.com

Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Relations investisseurs

Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39

Selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84

Julien.minot@alstomgroup.com



Les salariés présents dans l'entreprise au 30 juin 2016 et toujours aux effectifs au moment de l'attribution dans les 62 pays où le Groupe est actif sont éligibles à « We are Alstom 2016 ».

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALSTOM SA via Globenewswire