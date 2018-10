ALSTOM SA : Alstom réalise la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie

Alstom réalise la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie

2 octobre 2018 - Comme annoncé le 10 mai 2018, Alstom a réalisé aujourd'hui la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire) et a reçu un montant total de 2,594 milliards d'euros.

Les produits reçus seront principalement utilisés par Alstom au soutien du développement stratégique de la Société. En outre, une partie de cette somme sera utilisée pour verser une distribution exceptionnelle d'un montant maximum de 4 euros par action, sous réserve de certains ajustements, aux actionnaires existants d'Alstom à la clôture du jour ouvré précédant la date de réalisation de la transaction avec Siemens, attendue au cours du premier semestre 2019, une fois toutes les autorisations des autorités de régulation obtenues. Le paiement de cette distribution exceptionnelle sera effectué le huitième jour ouvré suivant la date de réalisation de cette transaction. Plus d'informations sur cette distribution figurent dans le Document E (n°E.18-049) enregistré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 6 juin 2018.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts Presse

Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90

christopher.english@alstomgroup.com

Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Relations investisseurs

Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39

Selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84

Julien.minot@alstomgroup.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALSTOM SA via Globenewswire