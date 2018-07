ALSTOM SA : Alstom reçoit une commande SNCF de 100 trains à très grande vitesse de nouvelle génération

Alstom reçoit une commande SNCF de 100 trains à très grande vitesse de nouvelle génération

26 juillet 2018 - Le Conseil d'Administration de SNCF Mobilités a approuvé une commande ferme de 100 trains grande vitesse (TGV) de nouvelle génération Avelia Horizon, lors de sa séance du 26 juillet 2018.

Cette nouvelle génération de TGV répond à l'objectif ambitieux de compétitivité du système ferroviaire et de rentabilité économique pour SNCF, avec un coût global d'acquisition réduit de plus de 20% par rapport à la génération précédente. Les équipes d'experts qui travaillent sur ce projet depuis deux ans ont relevé le défi de spécifier un TGV renouvelé pour un coût réduit à 25 millions d'euros par rame, avec un budget complémentaire de 190 millions d'euros pour les options et les services.

Avelia Horizon sera composé de deux motrices innovantes de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures passagers à 2 niveaux articulées. Cette architecture permet ainsi d'augmenter de 20% la surface du train dédiées aux voyageurs et d'accueillir jusqu'à 740 passagers dans la configuration la plus capacitaire retenue par SNCF.





Les coûts de maintenance seront réduits de plus de 30% par rapport aux coûts actuellement constatés par SNCF. La maintenabilité du train est en effet prise en compte dès la conception avec un système de maintenance prédictive, ce qui améliore la fiabilité et la disponibilité des rames. Grâce à son aérodynamisme et à une chaine de traction plus performante, la nouvelle génération de TGV consommera 20% d'énergie en moins par rapport à une rame TGV existante.

« Cette commande est l'aboutissement d'un travail collaboratif entre SNCF et Alstom. La solution Avelia Horizon d'Alstom répond aux enjeux technologiques, économiques et de compétitivité de SNCF », a précisé Henri Poupart-Lafarge, Président directeur général d'Alstom.

Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

TGV est une marque déposée par SNCF Le contrat, dont le montant s'élève à 2,7 milliards d'euros (avant affermissement), sera enregistré au 2e trimestre de l'exercice fiscal en cours.

