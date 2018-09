ALSTOM SA : Alstom remporte un contrat majeur pour le matériel roulant de la ligne 3 du métro de Mumbai

La plus importante commande de matériel roulant urbain pour Alstom en Inde

Alstom remporte un contrat majeur pour le matériel roulant de la ligne 3 du métro de Mumbai

10 septembre 2018 - Alstom a remporté un contrat d'environ 315 millions d'euros portant sur la fourniture de 248 voitures de métro pour la ligne 3 du métro de Mumbai, attribué par Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL). La ligne 3 du métro de Mumbai est un tronçon souterrain de 33,5 km de long qui reliera les régions les plus fréquentées et embouteillées de Mumbai, l'une des villes indiennes connaissant la croissance la plus rapide. Elle reliera le quartier d'affaires de Cuffe Parade, à l'extrême sud de la ville, à la SEEPZ dans le centre-nord. Elle comptera 26 stations souterraines et une au niveau de la rue. La ligne 3 sera la première ligne de métro souterraine en Inde et l'un des plus longs tronçons souterrains continus.

Ce contrat est le plus important contrat de matériel roulant remporté par Alstom en Inde dans le secteur urbain. Il prévoit la conception, la livraison et la mise en service de 31 rames pour passagers légères, modernes et entièrement équipées, composées de 8 voitures chacune. Alstom sera également chargé de la formation du personnel d'exploitation et de maintenance du système de la ligne 3 du métro de Mumbai. C'est la première fois que des voitures de métro seront motorisées à 75 %, comme il est précisé dans les directives du MoUD, ce qui permettra des accélérations et des décélérations rapides et améliorera l'efficacité en service. Les trains seront également équipés du système de freinage à récupération qui contribue à réduire sensiblement les émissions de carbone. Outre les caractéristiques ci-dessus, ce projet est le premier projet de ligne automatisée (UTO) à Mumbai et le deuxième en Inde après la ligne L7/8 de Delhi.

Les voitures du métro seront entièrement conçues et développées dans le centre d'ingénierie d'Alstom à Bangalore (Inde). Les 248 voitures seront fabriquées dans son unité de fabrication de matériel roulant ultramoderne de Sri City à Chennai (Inde).

Alain Spohr, Directeur général d'Alstom Inde et Asie du Sud, a déclaré « Nous sommes ravis d'être le partenaire de choix pour le prestigieux projet de ligne 3 du métro de Mumbai. En fournissant des solutions de transport fiables, modernes et compétitives, nous nous engageons à aider notre client à résoudre les problèmes de transport à Mumbai. Le projet prévoyant que 75 % de la fabrication doit avoir lieu en Inde, ce contrat a renforcé notre engagement à investir, nous développer et fabriquer en Inde. »

La région métropolitaine de Mumbai est l'une des régions connaissant la croissance la plus rapide en Inde. La ligne 3 changera les règles du jeu : en reliant les principaux centres financiers de Mumbai tels que Nariman Point, le complexe de Bandra Kurla, ou encore l'aéroport international Chhatrapati Shivaji, cette ligne souterraine apportera le soulagement dont le réseau de transport de surface sursollicité a tant besoin et augmentera la mobilité dans toute la région. Alstom a également remporté le contrat de fourniture des systèmes d'alimentation électrique et de télécommunications de la ligne 3 du métro de Mumbai en début d'année.

L'entreprise réalise actuellement des projets de métro dans plusieurs villes indiennes, dont Chennai, Kochi et Lucknow où elle fournit du matériel roulant fabriqué sur le site de Sri City en Andhra Pradesh. Dans le domaine des grandes lignes, Alstom réalise les systèmes de signalisation et d'alimentation électrique pour la section de 343 km sur le couloir oriental dédié au fret financé par la Banque mondiale. La première phase de construction du nouveau site de Madhepura au Bihar consacré à la fabrication et à la livraison de 800 locomotives électriques à forte puissance est achevée et le dépôt de Saharanpur est prêt pour le début de l'exploitation.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts Presse

Christopher English - Tel. + 33 1 57 06 36 90

christopher.english@alstomgroup.com

Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Relations Investisseurs

Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39

selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84

julien.minot@alstomgroup.com



Santacruz Electronics Export Processing Zone MoUD - Ministry of Urban Development - Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India [Ministère du Développement urbain - Ministère du Logement et des Affaires urbaines, gouvernement indien]. Il s'agit de l'organe suprême chargé de formuler et administrer les règles, règlements et lois relatives au logement et au développement urbain en Inde

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALSTOM SA via Globenewswire