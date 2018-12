ALSTOM SA : Alstom va fournir 25 Coradia Lint à la Bayerische Oberlandbahn, en Bavière

Communiqué de presse

Alstom va fournir 25 Coradia Lint à la Bayerische Oberlandbahn, en Bavière

19 décembre 2018 - Alstom a signé un contrat avec Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB) pour la fourniture de 25 trains régionaux de type Coradia Lint. À partir de l'été 2020, les trains circuleront dans l'Oberland bavarois, en Haute-Bavière, sur les lignes Munich-Holzkirchen Lenggries/Tegernsee/Bayrischzell. Les rames Coradia Lint seront construites sur le site de production d'Alstom à Salzgitter (Basse-Saxe), en Allemagne.

« Nous sommes heureux que Coradia Lint, un train qui a fait ses preuves, contribue à améliorer la fiabilité et le confort à bord dans l'Oberland bavarois. Les voyageurs de la région peuvent se préparer à voyager dans des trains modernes, peu bruyants et facilement accessibles », explique Jörg Nikutta, Directeur général d'Alstom en Allemagne et en Autriche.

Fabian Amini, Président du comité de direction de Bayerische Oberlandbahn GmbH, ajoute : « L'introduction anticipée de ces nouvelles rames représente un formidable progrès aussi bien pour nos passagers que pour nous-mêmes et tous les employés sont impatients de découvrir leurs nouveaux véhicules. La prochaine grande étape consistera, nous l'espérons, à électrifier l'Oberland ».

Le train Coradia Lint peut rouler jusqu'à 140 km/h. La hauteur d'accès de ces trains à deux unités, qui peuvent transporter jusqu'à 158 passagers assis et 12 vélos, est de 730 millimètres. Ils se caractérisent par un aménagement à la fois confortable et spacieux, ainsi que des zones polyvalentes. Tous les trains sont équipés de prises pour les ordinateurs portables, d'un système d'information des passagers et d'un système de vidéo-surveillance pour garantir la sécurité des passagers.

Les trains Coradia Lint ont circulé sur plus de 30 réseaux en Allemagne, en Europe et au Canada depuis 2000. Grâce à des améliorations continues, ils offrent des critères de qualité, sonores et d'émissions inégalés et proposent une excellente disponibilité. Ils font partie de la gamme de trains modulaires Coradia d'Alstom, qui bénéficie de plus de 30 ans d'expérience et de solutions techniques éprouvées. À l'heure actuelle, plus de 2 800 trains Coradia ont été vendus, et près de 2 300 sont en circulation.

