ALSTOM SA : D'excellents résultats pour Alstom au premier semestre 2018/19

D'excellents résultats pour Alstom au premier semestre 2018/19

Une forte dynamique commerciale avec 7 milliards d'euros de commandes conduisant à un nouveau record du carnet de commandes à 38 milliards d'euros

Une performance opérationnelle remarquable avec un chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée de 7 %

Un cash-flow libre positif et un bilan solide

14 novembre 2018 - Entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018, Alstom a enregistré

7,1 milliards d'euros de commandes conduisant à un nouveau record du carnet de commandes à 38,1 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a atteint 4,0 milliards d'euros. Le ratio commandes sur chiffre d'affaires était fort à 1,8. Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 285 millions d'euros soit une marge de 7,1 %. Le résultat net (part du Groupe) était exceptionnellement élevé à 563 millions d'euros. Au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2018/19, le cash-flow libre s'est élevé à 172 millions d'euros.

Chiffres clés

(en millions d'euros) Semestre clos le

30 septembre 2017* Semestre clos le

30 septembre 2018 % variation publiée % variation organique Données publiées Carnet de commandes 34 966 38 113 9 % 11 % Commandes reçues 3 170 7 129 125 % 130 % Chiffre d'affaires 3 341 4 010 20 % 23 % Résultat d'exploitation ajusté 180 285 58 % Marge d'exploitation ajustée 5,4 % 7,1 % Résultat net - Part du Groupe 177 563 Cash-flow libre 227 172

*Retraité IFRS 9 & 15

« Alstom a délivré d'excellents résultats ce premier semestre avec des succès commerciaux décisifs, comme la nouvelle génération de trains à très grande vitesse en France et le projet de système de métro au Canada. Le carnet de commandes à un nouveau niveau record fournit une visibilité importante sur les ventes à venir et notre performance opérationnelle remarquable reflète l'exécution solide des projets. Pendant ce temps, nous continuons de progresser sur le rapprochement avec Siemens Mobility afin de créer une valeur substantielle pour le marché de la mobilité, nos clients, les millions de personnes qui utilisent nos solutions de transport chaque jour ainsi que pour nos employés et nos actionnaires.» a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom.

***

Succès de la stratégie 2020

La stratégie 2020 d'Alstom repose sur les cinq piliers suivants :

Une organisation orientée client

Le Groupe a enregistré 7 129 millions d'euros de commandes au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2018/19, à comparer à 3 170 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

Alstom a signé des contrats dans l'ensemble des régions, dont une commande pour 100 trains très grande vitesse de nouvelle génération en France, un système de métro léger sans conducteur pour Montréal, des trains Pendolino et de la maintenance en Italie, un contrat de matériel roulant majeur pour Mumbai, un système de métro intégré pour Taipei, des trams-trains Citadis Dualis supplémentaires en France, un contrat de maintenance à long terme pour le matériel roulant et la signalisation du métro de Sydney, un système de contrôle des trains embarqué en Norvège, des locomotives électriques au Maroc et des tramways Citadis pour Francfort.

Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 38 113 millions d'euros au 30 septembre 2018, offrant une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Une gamme complète de solutions

Au cours du premier semestre de l'exercice 2018/19, le chiffre d'affaires d'Alstom a atteint 4 010 millions d'euros, en hausse de 20 % (23 % à périmètre et taux de change constants). Le ratio commandes sur chiffre d'affaires était fort à 1,8.

Les activités de signalisation, systèmes et services représentaient 57 % du chiffre d'affaires au premier semestre 2018/19. Le chiffre d'affaires de l'activité systèmes s'est élevé à 888 millions d'euros grâce à la progression importante des projets systèmes de métro de Dubaï et de tram de Lusail et à l'avancement du projet de système de métro à Riyad. Le chiffre d'affaires de l'activité services a atteint 749 millions d'euros avec notamment la contribution croissante des contrats au Royaume-Uni et en Italie. Le chiffre d'affaires de l'activité signalisation s'est élevé à 637 millions d'euros avec le démarrage de nouveaux projets en France et en Australie. Le chiffre d'affaires de l'activité matériels roulants a atteint 1 736 millions d'euros avec les livraisons de trains régionaux et à grande vitesse en Europe et l'exécution en cours du projet PRASA en Afrique du Sud.

L'innovation créatrice de valeur

Alstom a maintenu son niveau de recherche et développement (dépenses brutes) à 147 millions d'euros, soit 3,7 % du chiffre d'affaires, au cours du premier semestre 2018/19. Les principaux programmes sont le renouvellement des gammes de matériels roulants, la mobilité intelligente et la maintenance prédictive.

En septembre 2018, les trains à hydrogène Coradia iLint d'Alstom sont entrés en service commercial en Basse-Saxe, une première mondiale. Alstom a également lancé la plateforme en ligne StationOne dédiée au secteur ferroviaire.

L'excellence opérationnelle et environnementale

Alstom a généré un résultat d'exploitation ajusté de 285 millions d'euros correspondant à une marge de 7,1 % pour le premier semestre 2018/19, contre 180 millions d'euros soit une marge de 5,4 % l'année précédente. Cette progression résulte d'une augmentation significative des volumes et des actions en cours pour l'excellence opérationnelle, tandis que le mix produit est resté stable. Le résultat net (part du Groupe) a atteint 563 millions d'euros, incluant un résultat net des activités non poursuivies exceptionnel de 245 millions d'euros.

En septembre 2018, Alstom figurait pour la huitième année consécutive dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI), Monde et Europe, qui attestent de sa position de leader en termes de pratiques de développement durable.

Une culture fondée sur la diversité et l'entrepreneuriat

Pour être à l'image de ses passagers, Alstom a l'ambition d'accroître la diversité de ses effectifs. Les collaborateurs Alstom, où qu'ils soient dans le monde, partagent tous la même culture, soutenue par des valeurs éthiques et d'intégrité fortes.

En septembre 2018, Alstom a distribué 30 actions gratuites à ses salariés, dans le cadre du plan d'actionnariat salarié « We are Alstom », lancé en 2016. Après une période d'acquisition de deux ans, près de 25 000 employés bénéficiaires du plan ont ainsi reçu ces actions ou leur équivalent sous forme de bonus.

***

Un bilan solide

Au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2018/19, le cash-flow libre du Groupe était positif à 172 millions d'euros, bénéficiant des impacts du programme Cash Focus.

Alstom a porté ses investissements à 85 millions d'euros au cours du premier semestre 2018/19. A fin septembre 2018, le montant cumulé des investissements de transformation s'élevait à 212 millions d'euros, sur une enveloppe d'environ 300 millions d'euros, avec notamment la progression de la construction des usines en Afrique du Sud et en Inde et l'extension du site d'Hornell aux Etats-Unis.

Le Groupe disposait d'un montant de cash brut de 1 397 millions d'euros à fin septembre 2018, ainsi que d'une ligne de crédit non tirée de 400 millions d'euros. La dette obligataire d'Alstom s'élevait à

1 249 millions d'euros à fin septembre 2018. En octobre 2018, Alstom a remboursé à maturité une obligation pour un montant de 371 millions d'euros.

La dette nette d'Alstom s'élevait à 280 millions d'euros au 30 septembre 2018, contre 255 millions d'euros au 31 mars 2018. Enfin, les capitaux propres atteignaient 4 021 millions d'euros au 30 septembre 2018, contre 3 479 millions d'euros au 31 mars 2018.

***

Investissements

Alstom, qui détenait précédemment 33 % du capital de TMH, a renforcé son investissement en Russie avec une participation de 20 % dans l'entité combinée créée par TMH avec Locotech, une autre entreprise Russe opérant dans l'activité de service. Cette transaction a représenté un investissement de 115 millions d'euros et a été conclue le 29 juin 2018. Au premier semestre 2018/19, la société TMH a contribué à hauteur de 49 millions d'euros en quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence, contre 14 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Le 2 octobre 2018, Alstom a réalisé la cession à General Electric de toutes ses participations dans les trois co-entreprises Energie (co-entreprises Renewables, Grid et Nucléaire) et a reçu un montant total de 2,594 milliards d'euros.

***

Perspectives

Les perspectives d'Alstom sont établies à périmètre et taux de change constants. Elles sont émises en accord avec la nouvelle norme IFRS 15, qui est désormais le standard pour la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Pour l'année fiscale 2018/19, le chiffre d'affaires est attendu à environ 8 milliards d'euros et la marge d'exploitation ajustée devrait atteindre environ 7 %.

A moyen terme, Alstom devrait continuer à surperformer la croissance du marché, à améliorer graduellement sa profitabilité, et à améliorer sa génération de cash, avec une volatilité possible sur de courtes périodes.

***

La création d'un leader global dans la Mobilité

Le projet de rapprochement d'Alstom avec les activités de Siemens Mobility, incluant sa traction ferroviaire, a franchi des étapes importantes ces derniers mois.

Le 17 juillet 2018, les actionnaires d'Alstom ont approuvé le projet de rapprochement d'Alstom avec les activités de Siemens Mobility.

Dans le cadre de ce rapprochement, les actionnaires existants d'Alstom à la clôture du jour ouvré précédant la date de réalisation de la transaction recevront deux distributions exceptionnelles : une prime de contrôle de 4 euros par action (Distribution A) et une distribution exceptionnelle d'un montant maximum de 4 euros par action sous réserve de certains ajustements (Distribution B). Le paiement de ces distributions sera effectué le huitième jour ouvré suivant la date de réalisation de cette transaction.

Alstom devrait mettre en place un programme de rachat d'actions dans la période à venir, avec annulation du nombre d'actions Alstom nécessaires afin d'assurer au Groupe Siemens une participation dans Alstom représentant 50,67 % du capital social émis d'Alstom à la date de détermination et d'au moins 50 % sur une base entièrement diluée à la date de réalisation de la transaction. Le montant du prix global de rachat constitue l'un des cas d'ajustements impactant le montant de la Distribution B.

Le 8 juin, Alstom et Siemens ont conjointement déposé la demande d'autorisation de l'opération dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations auprès de la Commission européenne et le 13 juillet, Alstom et Siemens ont pris note de la décision de la Commission européenne d'ouvrir une enquête approfondie sur le projet de rapprochement entre Siemens Mobility et Alstom.

Le 29 octobre, Alstom et Siemens ont reçu la communication des griefs de la Commission européenne dans le cadre de son enquête approfondie sur le projet de rapprochement. Cette communication délimite l'évaluation de la Commission concernant cette transaction. Elle donne à Alstom et Siemens un droit d'accès à tous les éléments du dossier ainsi qu'un droit de réponse à la Commission. Elle ne préjuge en aucun cas de la décision finale de la Commission.

Alstom et Siemens continuent de travailler étroitement avec la Commission afin d'expliquer la logique et les bénéfices de l'opération proposée. Alstom et Siemens vont maintenant discuter des préoccupations détaillées de la Commission et veilleront à ce qu'elles soient adressées rapidement.

L'opération est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes et sa finalisation est attendue au premier semestre 2019.

*

Le rapport de gestion ainsi que les comptes consolidés, approuvés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 13 novembre 2018, sont disponibles sur le site internet d'Alstom : www.alstom.com. Les comptes ont été revus par les auditeurs.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d'Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s'appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l'Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.



Annexe 1a - Repartition par géographie

Données publiées S1 2017/18 % S1 2017/18 % S1 2018/19 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Contrib. Europe 1 535 48 % 1 535 48 % 4 303 60 % Amériques 907 29 % 907 29 % 1 705 24 % Asie / Pacifique 544 17 % 544 17 % 922 13 % Moyen-Orient / Afrique 184 6 % 184 6 % 199 3 % Commandes par destination 3 170 100 % 3 170 100 % 7 129 100 %

Données publiées S1 2017/18 % S1 2017/18 % S1 2018/19 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Contrib. Europe 14 597 45 % 14 239 40 % 16 858 44 % Amériques 5 573 17 % 5 523 16 % 6 485 17 % Asie / Pacifique 5 203 16 % 5 268 15 % 5 345 14 % Moyen-Orient / Afrique 7 368 22 % 9 936 29 % 9 425 25 % Carnet par destination 32 741 100 % 34 966 100 % 38 113 100 %

Données publiées S1 2017/18 % S1 2017/18 % S1 2018/19 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Contrib. Europe 1 917 51 % 1 710 51 % 1 982 50 % Amériques 727 19 % 663 20 % 728 18 % Asie / Pacifique 429 12 % 411 12 % 450 11 % Moyen-Orient / Afrique 683 18 % 557 17 % 850 21 % CA par destination 3 756 100 % 3 341 100 % 4 010 100 %

Données publiées 2017/18 % 2017/18 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Europe 3 507 48 % 3 507 48 % Amériques 1 628 23 % 1 628 23 % Asie / Pacifique 980 14 % 980 14 % Moyen-Orient / Afrique 1 068 15 % 1 068 15 % Commandes par destination 7 183 100 % 7 183 100 %

Données publiées 2017/18 % 2017/18 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Europe 14 726 43 % 14 361 41 % Amériques 5 085 15 % 5 211 15 % Asie / Pacifique 4 903 14 % 5 017 14 % Moyen-Orient / Afrique 9 464 28 % 10 685 30 % Carnet par destination 34 178 100 % 35 274 100 %



Données publiées 2017/18 % 2017/18 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Europe 3 938 50 % 3 749 51 % Amériques 1 531 19 % 1 333 18 % Asie / Pacifique 974 12 % 900 12 % Moyen-Orient / Afrique 1 508 19 % 1 364 19 % CA par destination 7 951 100 % 7 346 100 %

Annexe 1b - Repartition par produit

Données publiées S1 2017/18 % S1 2017/18 % S1 2018/19 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Contrib. Matériels roulants 1 330 42 % 1 330 42 % 3 959 56 % Services 992 31 % 992 31 % 1 416 20 % Systèmes 406 13 % 406 13 % 1 091 15 % Signalisation 442 14 % 442 14 % 663 9 % Commandes par destination 3 170 100 % 3 170 100 % 7 129 100 %

Données publiées S1 2017/18 % S1 2017/18 % S1 2018/19 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Contrib. Matériels roulants 15 969 49 % 17 656 50 % 19 682 52 % Services 9 899 30 % 10 161 29 % 11 284 29 % Systèmes 3 698 11 % 4 126 12 % 3 741 10 % Signalisation 3 175 10 % 3 023 9 % 3 406 9 % Carnet par destination 32 741 100 % 34 966 100 % 38 113 100 %

Données publiées S1 2017/18 % S1 2017/18 % S1 2018/19 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Contrib. Matériels roulants 1 641 43 % 1 415 42 % 1 736 43 % Services 696 19 % 636 20 % 749 19 % Systèmes 819 22 % 673 20 % 888 22 % Signalisation 600 16 % 617 18 % 637 16 % CA par destination 3 756 100 % 3 341 100 % 4 010 100 %

Données publiées 2017/18 % 2017/18 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Matériels roulants 3 189 45 % 3 189 45 % Services 2 180 30 % 2 180 30 % Systèmes 523 7 % 523 7 % Signalisation 1 291 18 % 1 291 18 % Commandes par destination 7 183 100 % 7 183 100 %

Données publiées 2017/18 % 2017/18 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Matériels roulants 16 800 49 % 18 068 51% Services 11 131 32 % 10 651 30% Systèmes 2 939 9 % 3 302 10% Signalisation 3 308 10 % 3 253 9% Carnet par destination 34 178 100 % 35 274 100%

Données publiées 2017/18 % 2017/18 % (en millions d'euros) (publié) Contrib. (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. Matériels roulants 3 464 43 % 3 150 43 % Services 1 480 19 % 1 354 18 % Systèmes 1 691 21 % 1 527 21 % Signalisation 1 316 17 % 1 315 18 % CA par destination 7 951 100 % 7 346 100 %

Annexe 2 - Compte de résultat

Données publiées S1 2017/18 S1 2017/18 S1 2018/19 (en millions d'euros) (publié) (retraité IFRS 9 & 15) Chiffre d'affaires 3 756 3 341 4 010 Résultat d'exploitation ajusté (aEBIT) 231 180 285 Charges de restructuration (19) (19) (34) Autres charges (18) (18) (32) Résultat d'exploitation (EBIT) 194 143 219 Résultat financier (51) (53) (46) Impôts sur les bénéfices (40) (25) (12) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence 110 110 161 Intérêts minoritaires des activités poursuivies (8) (6) (4) Résultat net - activités non poursuivies* 8 8 245 Résultat net - Part du Groupe 213 177 563

*part du Groupe

Données publiées 2017/18 2017/18 (en millions d'euros) (publié) (retraité IFRS 9 & 15) Chiffre d'affaires 7 951 7 346 Résultat d'exploitation ajusté (aEBIT) 514 397 Charges de restructuration (47) (47) Autres charges (86) (86) Résultat d'exploitation (EBIT) 381 264 Résultat financier (91) (99) Impôts sur les bénéfices (73) (59) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence 216 216 Intérêts minoritaires des activités poursuivies (10) (9) Résultat net - activités non poursuivies* 52 52 Résultat net - Part du Groupe 475 365

*part du Groupe

Annexe 3 - Cash-flow libre

Données publiées

(en millions d'euros) S1 2017/18

(publié) S1 2017/18

(retraité IFRS 9 & 15) S1 2018/19 Résultat d'exploitation ajusté 231 180 285 Dépréciations et amortissements 93 75 82 Charges de restructuration décaissées (18) (18) (19) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (80) (85) (85) R&D capitalisés (23) (26) (27) Variation du besoin en fonds de roulement 53 128 (10) Frais financiers décaissés (19) (16) (29) Impôts sur les sociétés décaissés (46) (47) (73) Autres 36 36 48 Cash-flow libre 227 227 172

Données publiées

(en millions d'euros) 2017/18

(publié) 2017/18

(retraité IFRS 9 & 15) Résultat d'exploitation ajusté 514 397 Dépréciations et amortissements 137 144 Charges de restructuration décaissées (37) (37) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (202) (203) R&D capitalisés (81) (90) Variation du besoin en fonds de roulement (49) 64 Frais financiers décaissés (70) (66) Impôts sur les sociétés décaissés (93) (93) Autres 9 12 Cash-flow libre 128 128

Annexe 4 - Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n'est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Carnet de commande

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit :

carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice ;

plus nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice ;

moins annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice ;

moins chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

Ratio « commandes sur chiffre d'affaires »

Le ratio « commandes sur chiffre d'affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Résultat d'exploitation ajusté

Suite à la nouvelle organisation mise en place, le Groupe s'est doté d'un nouvel indicateur de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente : le résultat d'exploitation ajusté (aEBIT). Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

L'aEBIT correspond au résultat (opérationnel) d'exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations de titres sur cessions de titres ou dans les cas de changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d'actifs évalués dans le cadre de regroupements d'entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n'entrant pas dans le cadre normal des affaires.

Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n'ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d'exploitation ajustée correspond au résultat d'exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires.

L'indicateur non Gaap « résultat d'exploitation ajusté» et l'indicateur Gaap « résultat d'exploitation» se réconcilient de la manière suivante :

Semestre clos le Semestre clos le (en millions d'euros) 30 septembre 2017

(retraité IFRS 9 & 15) 30 septembre 2018 Résultat d'exploitation ajusté (aEBIT) 180 285 Charges de restructuration (19) (34) Amortissement de l'allocation du prix d'acquisition et coûts d'intégration (12) (7) Coûts de la transaction avec Siemens (4) (36) Autres et perte de valeur sur actifs (2) 11 Résultat d'exploitation (EBIT) 143 219

Exercice clos le (en millions d'euros) 31 mars 2018

(retraité IFRS 9 & 15) Résultat d'exploitation ajusté (aEBIT) 397 Charges de restructuration (47) Amortissement de l'allocation du prix d'acquisition et coûts d'intégration (25) Plus/moins-values sur cessions d'activités 3 Autres et perte de valeur sur actifs (64) Résultat d'exploitation (EBIT) 264

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation, moins les dépenses d'investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n'inclut pas le produit des cessions d'activité.

L'indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l'exploitation.

Un rapprochement entre ces deux indicateurs est présenté ci-dessous :

Semestre clos le Semestre clos le Semestre clos le (en millions d'euros) 30 sept. 2017

(publié) 30 sept. 2017

(retraité IFRS 9 & 15) 30 sept. 2018



Variation nette de la trésorerie liée à l'exploitation 329 337 282 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (coûts de R&D capitalisés inclus) (103) (112) (111) Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 1 1 1 Cash-flow libre 227 227 172

Alstom utilise le cash-flow libre aussi bien à des fins d'analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu'il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l'exploitation.

Trésorerie/(dette) nette

La trésorerie/(dette) nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Exercice clos le Semestre clos le (en millions d'euros) 31 mars 2018 30 septembre 2018 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 231 1 397 Autres actifs financiers courants 8 6 Actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière 213 202 Moins : Dettes financières courantes 543 709 Dettes financières non-courantes 1 164 1 176 Trésorerie/(dette) nette en fin de période (255) (280)

Données organiques

Les chiffres présentés dans cette section incluent des indicateurs de performance présentés à structure réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d'éliminer l'incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères. Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d'analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu'ils permettent d'analyser et d'expliquer les variations d'une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

Semestre clos

le 30 septembre 2017

(retraité IFRS 9 & 15) Semestre clos

le 30 septembre 2018



(en millions d'euros) Données réelles Effet change Données organiques Données

réelles Données organiques % Var Act. % Var Org. Carnet de commandes 34 966 (584) 34 382 38 113 38 113 9 % 11 % Commandes 3 170 (68) 3 102 7 129 7 129 125 % 130 % Chiffre d'affaires 3 341 (68) 3 273 4 010 4 010 20 % 23 %



La date de détermination désigne le dernier jour du trimestre (c'est-à-dire, le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre) précédant immédiatement le mois au cours duquel intervient la réalisation ou, le cas échéant, la renonciation au bénéfice des dernières conditions suspensives de l'opération de rapprochement envisagée.

