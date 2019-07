ALSTOM SA : L'Assemblée générale d'Alstom approuve l'ensemble des résolutions présentées

L’Assemblée générale d’Alstom approuve l’ensemble des résolutions présentées

10 juillet 2019 - L’Assemblée générale mixte d’Alstom, qui s’est tenue à Paris le 10 juillet 2019, a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été présentées.

L’Assemblée générale a été l’occasion de revenir sur le succès de la Stratégie 2020 et sur le nouveau plan stratégique du Groupe, AiM « Alstom In Motion » communiqué le 24 juin.

Les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende de 5,50 euros par action. La date du détachement est fixée au 15 juillet 2019 et ce dividende sera mis en paiement le 17 juillet 2019.

L’Assemblée générale a également approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur de Monsieur Henri Poupart-Lafarge, Madame Sylvie Kandé de Beaupuy et Madame Sylvie Rucar. Il est, par ailleurs, pris note de l’expiration des mandats d’administrateur de Madame Candace K. Beinecke et Monsieur Klaus Mangold.

Le Conseil d’administration d’Alstom est désormais composé de 11 administrateurs : Monsieur Henri Poupart-Lafarge, Monsieur Olivier Bouygues, Madame Bi Yong Chungunco*, Madame Françoise Colpron*, Monsieur Yann Delabrière* (administrateur référent), Madame Clotilde Delbos*, Monsieur Gérard Hauser, Madame Sylvie Kandé de Beaupuy*, Monsieur Philippe Marien (représentant de Bouygues SA), Monsieur Baudouin Prot* et Madame Sylvie Rucar*.

Le Conseil d’administration compte 5 femmes (45 %) et la proportion d’administrateurs indépendants est proche de 64 %.

*Administrateurs indépendants



A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour 12,1 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs. www.alstom.com

