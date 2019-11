ALSTOM SA : Le consortium Alstom-Bombardier est attributaire du contrat de renouvellement des métros d'Île-de-France

Le consortium Alstom-Bombardier est attributaire du contrat de renouvellement des métros d’Île-de-France

29 novembre 2019 – Le consortium Alstom et Bombardier a été désigné attributaire du marché de conception et fabrication de la nouvelle génération de métro pour Île-de-France Mobilités et la RATP1. La tranche ferme comprend la livraison de 44 trains pour un montant de plus de 530 millions d’euros. Elle pourra être complétée par des levées d’options jusqu’à un total de 410 rames. La part respective d’Alstom et de Bombardier s’élève à environ 265 millions d’euros, soit 50% du total.

Ces nouvelles rames seront déployées dans un premier temps sur trois lignes du métro parisien (3bis, 7bis et 10) et leur mise en service s’étalera de 2024 à 2026. Les options permettront ensuite d’équiper 5 autres lignes (13, 12, 3, 8 et 7).

« Je suis honoré qu’ Île-de-France Mobilités et la RATP aient choisi de nous faire confiance pour renouveler le confort de voyage sur les lignes historiques du métro parisien. Nous souhaitons ensemble faire de la Région la vitrine mondiale des technologies de pointe portées par la filière ferroviaire française », déclare Jean-Baptiste Eyméoud, Président d’Alstom en France.

« L’expertise conjuguée de nos deux entreprises permet d’offrir à la RATP et à Île-de-France Mobilités un métro équipé des dernières technologies embarquées qui s’inscrit dans la modernité des transports de mass transit de demain. Les voyageurs apprécieront l’attention particulière portée à l’ambiance intérieure, au niveau de confort et à la qualité des services à bord. En plus d’une performance et d’une fiabilité optimales, l’innovation du MF19 réside dans sa modularité et son évolutivité adaptées au réseau parisien existant », déclare Laurent Bouyer, Président de Bombardier Transport France.

Basées sur les solutions de métro fer d’Alstom et de Bombardier, les nouvelles rames bénéficieront des dernières avancées technologiques afin d’augmenter le confort, la disponibilité, l’accessibilité et l’information voyageurs, mais aussi d’en faciliter la maintenance.

La flotte sera composée de 30 trains de 5 voitures pour la ligne 10 (longueur 76m) et de 14 trains de quatre voitures pour les lignes 7bis et 3bis (longueur 60,86m). Ces 44 premiers trains disposeront d’une cabine de conduite. Chaque rame sera en configuration « boa »2 et disposera de systèmes d’information voyageurs modernes, de larges baies vitrées et d’un éclairage scénarisé 100% LED. Elles offriront aussi une expérience de voyage agréable et sûre, avec un système de chauffage et climatisation, des prises USB pour la recharge des appareils mobiles, des caméras de vidéosurveillance sur la totalité du train, etc.

Respectueuses de l'environnement, les nouvelles rames du métro seront éco-conçues (20% de matériaux recyclés pour leur production), permettant leur revalorisation en fin de vie à hauteur de 98%. Elles consommeront 20% d’énergie en moins que les rames actuellement en service (MF77) grâce notamment au freinage 100% électrique et à l’éclairage 100% LED. Ces nouvelles rames permettront aussi de réduire de 15% les coûts de maintenance par rapport au MF01.

2300 personnes chez Alstom et Bombardier, dont 700 ingénieurs, travailleront sur le projet au sein du consortium. Les deux sites de Valenciennes (Alstom) et Crespin (Bombardier) assembleront respectivement des trains complets afin de faire face à l’enjeu de capacité industrielle. Chaque site sera en charge des études, de la conception, de l’assemblage des trains, des tests/validation et homologation.

Les sites d’Alstom développeront et produiront les moteurs (Ornans), les chaines de traction (Tarbes), l’électronique embarquée (Villeurbanne) et l’informatique de sécurité (Aix en Provence). Le site de Bombardier à Crespin sera en charge de la conception des éléments mécaniques des rames, notamment la conception des chaudrons et la conception et la production des bogies, ainsi que du système de climatisation et de l’ensemble des composants contribuant au design de l’aménagement intérieur pour assurer le confort des voyageurs comme l’éclairage, les sièges, l’agencement des espaces et les équipements de garnissage.

Au total, ce projet mobilisera 9000 emplois dans l’ensemble de la filière ferroviaire française.

A propos d’Alstom

Alstom, à l’avant-garde d’une mobilité plus propre et plus intelligente, développe et commercialise des solutions intégrées qui constituent les fondements durables de l’avenir du transport. Alstom propose une gamme complète d'équipements et de services, des trains à grande vitesse, métros, tramways et e-bus aux systèmes intégrés, services sur mesure, infrastructure, signalisation et solutions de mobilité digitales. Alstom a enregistré un chiffre d'affaires de de 8,1 milliards d'euros et 12,1 milliards d'euros de commandes sur l'exercice 2018/19. Basé en France, Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie 36 300 personnes. Ses quelque 8 900 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Plus de 25 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

A propos de Bombardier

Premier site industriel ferroviaire français, Bombardier est implanté à Crespin (Nord) depuis 30 ans. Près de 2000 personnes travaillent sur le site dont 500 ingénieurs et cadres. L’entreprise conçoit, construit et met en service une large gamme de matériels pour les Régions françaises, SNCF et RATP. Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité. Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d’ingénierie dans 28 pays ainsi qu’un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l’aviation d’affaires, de l’aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l’indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

1 L’attribution de la commande est assujettie au contrat et à la confirmation finale.

2 Rames avec intercirculations

