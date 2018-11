ALSTOM SA : Le consortium Bombardier-Alstom fournira 153 voitures de métro AZUR additionnelles pour Montréal

Le consortium Bombardier-Alstom fournira 153 voitures de métro AZUR additionnelles pour Montréal

Cette commande, évaluée à environ 299 millions euros

Avec un contenu canadien de 60%, ce contrat s'appuiera sur un réseau de plusieurs centaines de fournisseurs à travers le Québec

Berlin, le 12 novembre 2018 - Le consortium composé de Bombardier Transport et d'Alstom a signé un avenant au contrat d'acquisition initial d'octobre 2010, conclu avec la Société de transport de Montréal (STM), pour la fourniture de 153 voitures de métro (17 rames de neuf voitures) additionnelles. Ces voitures permettront de déplacer chaque jour un plus grand nombre d'usagers avec plus de fiabilité et de confort.

La valeur de cette nouvelle commande est d'environ 299 millions euros (448 millions $ CA). La part de Bombardier est évaluée à 188 millions euros (281 millions $ CA), et la part d'Alstom est évaluée à 112 millions euros (167 millions $ CA).

La majeure partie de la fabrication et la totalité de l'assemblage final de ces véhicules additionnels se feront à l'usine de Bombardier Transport à La Pocatière, dans le Bas-du-fleuve, où se termine actuellement la fabrication des derniers trains de la STM, selon l'échéancier convenu. Tout comme dans la première phase du projet, Alstom fournira les bogies et les moteurs, ainsi que les systèmes de contrôle de train, de communication, d'information passagers, et de vidéo-surveillance.

Près de 170 employés de Bombardier seront affectés à cette nouvelle commande, qui mettra aussi à contribution 70 employés de l'usine d'Alstom de Sorel-Tracy. Avec 60 % de contenu canadien, cette commande s'appuiera sur un réseau de plusieurs centaines de fournisseurs à travers le Québec.

Une expérience de mobilité de haute qualité

« Nous nous réjouissons de cette annonce qui permet de maintenir des centaines d'emplois autant à notre usine de La Pocatière, ainsi qu'à notre siège social nord-américain à Saint-Bruno. Cela contribue à pérenniser notre leadership dans l'écosystème ferroviaire au Québec et de poursuivre notre relation de près de 45 ans avec la STM. Les voitures de métro AZUR créent l'engouement depuis leur entrée en service en 2016 en offrant une expérience de mobilité de haute qualité. Elles surpassent de plus les attentes de performance et de fiabilité établies selon des standards de classe mondiale », a déclaré Benoit Brossoit, président, région Amériques, Bombardier Transport. « Mondialement, Bombardier déplace plus d'un demi-milliard de personnes chaque jour, et nous sommes particulièrement fiers de faire bénéficier les Montréalais de notre expertise globale. »

« Faisant partie des centres d'excellence mondiaux d'Alstom pour la production de bogies, nos employés de Sorel-Tracy comptent parmi les employés les plus qualifiés de la province; et le maintien de leur charge de travail est une priorité pour nous. Nous sommes heureux de pouvoir ajouter un autre projet à leur carnet de commandes actuel. En plus du projet de bogies, notre partenariat avec la STM s'étend également au centre de contrôle du métro de Montréal. Nous sommes ravis de pouvoir continuer à travailler avec eux sur l'emblématique système de métro de Montréal », affirme Angelo Guercioni, directeur général d'Alstom Canada.

Des avantages pour la STM et ses usagers

Par cette entente la STM bénéficiera du remplacement à moindre coût d'une partie de sa flotte. Chaque rame peut accueillir 8 % plus de passagers, soit des milliers d'usagers supplémentaires annuellement. De plus, les voitures de métro AZUR comportent des caractéristiques innovantes qui les distinguent par leur confort, leur fiabilité et leur sécurité, en plus d'autres éléments :

Des passerelles ouvertes qui permettent aux passagers de se déplacer librement d'un bout à l'autre de la rame ;

Des portes 27 % plus larges pour une entrée et sortie des passagers rapide ;

Un système de ventilation amélioré ;

Un système d'information-passagers électronique de pointe ;

Des caméras embarquées et un système d'intercommunication bidirectionnel mettant en ligne les passagers et le conducteur.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 39 850 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com

