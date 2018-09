ALSTOM SA : Le consortium FLOW remporte un contrat d'exploitation et de maintenance pour les lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad

Un contrat d'une valeur de plus de 730 millions d'euros en Arabie Saoudite

Le consortium FLOW remporte un contrat d'exploitation et de maintenance pour les lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad

18 septembre 2018 - Alstom, membre du consortium FLOW avec Ansaldo STS et Ferrovie dello Stato Italiane, a reçu une lettre d'attribution de la part de Arriyadh Development Authority (ADA) portant sur l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, pour une période de 12 ans incluant une phase préparatoire. Alstom s'est associé avec Ansaldo STS et Ferrovie dello Stato Italiane pour former le consortium FLOW dans le cadre de cet appel d'offres relatif à l'exploitation et à la maintenance de ce système de métro. La valeur totale pour le consortium atteint près de 10 ,9 milliards de riyals saoudiens (2,5 milliards d'euros). La part relative à la maintenance du matériel roulant et des systèmes d'infrastructure représente plus de 730 millions d'euros.

Alstom réalisera ainsi, au sein du consortium FLOW, la maintenance complète du système de transport, ce qui couvre les trains fournis par Alstom pour les lignes 4, 5 et 6 ainsi que les trains de la ligne 3, mais aussi les installations fixes telles que les voies, la signalisation, la communication, les systèmes d'information aux passagers et l'alimentation électrique.

« Nous sommes honorés que notre client ADA, pour lequel nous mettons actuellement en oeuvre un système de métro entièrement intégré sur ses lignes 4, 5 et 6 (Jaune, Verte et Violette), renouvelle sa confiance quant aux capacités et à l'expertise d'Alstom en nous attribuant un contrat supplémentaire portant sur des services d'exploitation et de maintenance. Alstom est présent dans le Royaume d'Arabie saoudite depuis près de 60 ans et cette attribution démontre également l'engagement d'Alstom à soutenir les projets de mobilité dans le pays, qui oeuvrent en faveur d'un réseau de transport plus efficace, plus fiable et plus durable. C'est avec grand plaisir que nous travaillons de pair avec nos partenaires du consortium FLOW », déclare Didier Pfleger, Vice-Président Senior d'Alstom pour la région Moyen-Orient et Afrique.

FLOW fournira une gamme complète de services d'exploitation et de maintenance pour les lignes 3, 4, 5 et 6, d'une longueur totale de 113 kilomètres et composées de 50 stations, dont 2 stations principales, 5 stations avec correspondances, 3 dépôts et 3 centres de contrôle opérationnel. Les services incluent également l'exploitation du métro, la sécurité, l'assistance aux passagers, la gestion des installations, la maintenance des bâtiments (stations, parkings, routes, dépôts.) et le système complet de transport, incluant les trains, la signalisation, les télécommunications, l'alimentation électrique et l'information passagers, parmi d'autres.

Le contrat d'exploitation et de maintenance a été conçu sur la base des meilleures pratiques mondiales, et sur les indicateurs de performance clés mondiaux en matière d'exploitation et de maintenance de métro, en particulier pour les services aux passagers, la gestion des installations, le système de transport, la sécurité en général, mais aussi le contenu local.

Le contrat, tel que défini par ADA, comprend un objectif minimal de 45 % de contenu saoudien, mais aussi un niveau minimal de 55 % d'apport et de services locaux liés à l'exploitation du métro de Riyad, en plus du support logistique sur place.

De plus, FLOW proposera diverses offres d'emplois aux Saoudiens, femmes et hommes, dans des spécialités d'ingénierie (tel que Civil, Mécanique, Electrique et Télécommunications), ainsi qu'une large gamme répondant à des vocations : techniciens spécialisés, métiers en lien avec le service clients, la sécurité, mais aussi des emplois dans l'administration.

Consortium réunissant Ansaldo STS (Italie) et Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A (Italie). Commande enregistrée au plus tard au cours du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2018/19.

