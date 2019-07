ALSTOM SA : Les commandes et le chiffre d'affaires d'Alstom au premier trimestre 2019/20

Les commandes et le chiffre d’affaires d’Alstom

au premier trimestre 2019/20

Des commandes de 1,6 milliard d’euros

Un chiffre d’affaires à 2,1 milliards d’euros

en croissance de 2 %

Des perspectives confirmées

18 juillet 2019 – Au cours du premier trimestre 2019/20 (du 1er avril au 30 juin 2019), Alstom a enregistré 1,6 milliard d’euros de commandes, contre 2,6 milliards d’euros sur la même période l’année précédente. Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 2,1 milliards d’euros, en hausse de 2 % (+1 % à périmètre et taux de change constants) comparé aux 2,0 milliards d’euros du premier trimestre 2019/20.

A 40 milliards d’euros au 30 juin 2019, le carnet de commandes offre une bonne visibilité sur le chiffre d’affaires à venir.

Chiffres clés

Données publiées

(in € million) 2018/19

T1 2019/20

T1 % variation publiée % variation organique Commandes reçues 2 641 1 620 (39) % (39) % Chiffre d’affaires 2 017 2 054 2 % 1 %

Les répartitions géographiques et par produit des commandes et du chiffre d'affaires publiés sont données en annexe 1. Comme l’ensemble des chiffres de ce communiqué, il s’agit de données non auditées.

“Au cours de ce premier trimestre, nous avons remporté plusieurs contrats clés pour nos dernières innovations : l’eBus APTIS et le Coradia iLint, le premier train à hydrogène au monde. Nous avons également livré avec succès deux projets importants : les premiers trains régionaux Coradia Stream « Pop » en Italie et le Northwest Metro de Sydney. Cela démontre les atouts d’Alstom en termes d’innovations intelligentes et durables ainsi que d’efficacité d’exécution, deux piliers de notre nouveau plan Stratégique Alstom In Motion,” a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom.

***

Revue détaillée

Au cours du premier trimestre 2019/20, Alstom a enregistré 1,6 milliard d’euros de commandes, avec d’importants contrats de Matériels Roulants en Europe, notamment en Allemagne avec un contrat majeur pour des trains Coradia iLint pour la région d’Hessen et le métro d’Hambourg, en France avec des trains Coradia Polyvalent, et aux Pays-Bas et en Italie avec des trains Coradia Stream supplémentaires. Le Groupe a également remporté des contrats de Signalisation en Europe et en Asie Pacifique. Les prises de commandes du premier trimestre 2019/20 se comparent aux commandes du premier trimestre de l’année dernière de 2,6 milliards d’euros et qui comprenaient un important contrat pour le système du métro de Montréal.

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2019/20, à 2,1 milliards d’euros, s’établit en hausse de 2 % (+1 % à périmètre et taux de change constants) par rapport à la même période l’année dernière, avec une décroissance de l’activité Systèmes compensée par une croissance notable des activités de Signalisation et de Matériels Roulants. Les principales ventes comprenaient des projets de systèmes au Moyen Orient, des contrats de Matériels Roulants en Europe avec en particulier des trains de la famille Coradia générant des revenus en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas et le contrat Amtrak aux Etats-Unis.

Principaux événements

En mai 2019, la ligne de métro Northwest de Sydney produite par Alstom est entrée en service commercial. Il s’agit du plus important projet de transports publics d’Australie et le premier métro entièrement automatisé du pays. Un million de passagers ont voyagé sur la ligne dans les deux premières semaines.

En juin 2019, les trois premiers trains régionaux Coradia Stream « Pop », sur un total de 47 trains destinés à l’Emilie Romagne, sont entrés en service passager.

Alstom confirme le développement de produits innovants et son engagement envers plus de solutions durables avec plusieurs commandes durant le trimestre d’eBus APTIS à Paris, Grenoble et La Rochelle et une commande majeure de trains hydrogènes Coradia iLint avec RMV en Allemagne pour le renouvellement de trains diesels.

En juin 2019, après avoir été la première entreprise française à avoir obtenu la certification AFAQ ISO 37001 en France et en Europe en 2017, suivi par l’Asie Pacifique en 2018, Alstom a obtenu la certification dans les pays où nous opérons pour les régions Amérique du Nord, Moyen-Orient et Amérique Latine.

Alstom a tenu le 24 juin 2019 à Paris un Capital Markets Day pour les analystes financiers et les investisseurs. Au cours de cet événement, Alstom a présenté son nouveau plan stratégique – AiM Alstom in Motion, ainsi que ces nouveaux objectifs financiers à l’horizon 2023.

Des perspectives confirmées

Les perspectives d’Alstom sont établies à périmètre et taux de change constants. Elles sont émises en accord avec les normes IFRS 15 et 16.

L’année 2019/20 sera une année de stabilisation de la croissance après une année 2018/19 de croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires et de la profitabilité.

Pour l’année 2019/20, le cycle de business avec la finalisation des grands projets systèmes et l’évolution des grands projets de matériel roulant conduira à une progression du chiffre d’affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM, et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre.

A l’horizon 2022/23, Alstom cible un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires d’environ 5 % sur la période 2019/20 – 2022/23, une marge d’exploitation ajustée1 devant atteindre environ 9 % en 2022/23, une conversion du résultat net2 en cash-flow libre supérieur à 80 % d’ici 2022/233 et une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25 % et 35 %.

De plus, Alstom mènera une politique d’investissements et des opérations de croissance externe disciplinée pour soutenir son développement et créer de la valeur.





A propos d’Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation…) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d’infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 milliards d’euros et enregistré pour 12,1 milliards d’euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs. www.alstom.com

Contacts Presse

Samuel Miller – Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Justine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81

justine.rohee@alstomgroup.com

Relations Investisseurs

Julie Morel – Tel. + 33 6 67 61 88 58

julie.morel@alstomgroup.com

Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84

julien.minot@alstomgroup.com

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d’Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s’appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l’Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.





Annexe 1a – Repartition par géographie

Données publiées 2018/19 % 2019/20 % (en millions d’euros) T1 Contrib. T1 Contrib. Europe 830 32 % 1 331 83 % Amériques 1 477 56 % 100 6 % Asie / Pacifique 302 11 % 165 10 % Moyen-Orient / Afrique 32 1 % 24 1 % Commandes reçues par destination 2 641 100 % 1 620 100 %





Données publiées 2018/19 % 2019/20 % (en millions d’euros) T1 Contrib. T1 Contrib. Europe 1 040 52 % 1 154 55 % Amériques 363 18 % 298 15 % Asie / Pacifique 230 11 % 238 12 % Moyen-Orient / Afrique 384 19 % 364 18 % Chiffre d’affaires par destination 2 017 100 % 2 054 100 %

Annexe 1b – Repartition par produit

Données publiées 2018/19 % 2019/20 % (en millions d’euros) T1 Contrib. T1 Contrib. Matériels roulants 453 17 % 984 61 % Services 966 36 % 324 20 % Systèmes 837 32 % 33 2 % Signalisation 385 15 % 279 17 % Commandes reçues par destination 2 641 100 % 1 620 100 %





Données publiées 2018/19 % 2019/20 % (en millions d’euros) T1 Contrib. T1 Contrib. Matériels roulants 888 44 % 967 47 % Services 380 19 % 358 18 % Systèmes 425 21 % 375 18 % Signalisation 324 16 % 354 17 % Chiffre d’affaires par destination 2 017 100 % 2 054 100 %

Annexe 2 – Définitions d’indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d’un exercice est calculé comme suit :

carnet de commandes à l’ouverture de l’exercice ;

plus nouvelles commandes reçues au cours de l’exercice ;

moins annulations de commandes enregistrées au cours de l’exercice ;

moins chiffre d’affaires reconnu sur l’exercice.

Le carnet de commandes correspond au prix de transaction affecté aux obligations de prestation restant à remplir, selon les exigences d’informations quantitatives et qualitatives de la norme IFRS15.

Ratio commandes sur chiffre d’affaires

Le ratio commandes sur chiffre d’affaires est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes réalisées sur une période spécifique.

Résultat d’exploitation ajusté

Suite à la nouvelle organisation mise en place en 2015, le Groupe s’est doté d’un nouvel indicateur de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente : le résultat d’exploitation ajusté (« aEBIT »). Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

Pour l’avenir (1ère application pour la publication des comptes semestriels 2019/2020), Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités), à savoir la coentreprise CASCO. La société estime que le fait de donner de la visibilité à un acteur clé de la stratégie de signalisation d’Alstom permettra de présenter une image plus fidèle et plus juste de la performance commerciale et opérationnelle globale du Groupe. Ce changement permettra également une plus grande comparabilité avec ce que des acteurs similaires du marché définissent comme faisant partie de leur information principale sur l’indicateur alternatif de performance de résultat.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

- Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

- Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

- Plus ou moins-values sur cessions de titres ou réévaluations de titres, ou dans les cas de changement de contrôle ;

- Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires ;

- Et en incluant la quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.

Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation.

Alstom utilise le cash-flow libre aussi bien à des fins d’analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu’il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l’exploitation.

Trésorerie/(dette) nette

La trésorerie/(dette) nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courante.

Taux de distribution

Le taux de distribution est calculé en divisant le montant du dividende global par le « Résultat net des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère » tel que présenté dans le compte de résultat consolidé.

Données organiques

Les chiffres présentés dans cette section incluent des indicateurs de performance présentés à structure réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères. Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

T1 2018/19 T1 2019/20 (en millions d'€) Données réelles Effet

change Effet périmètre Données organiques Données

réelles Effet

périmètre Données organiques % Var

Publiée % Var

Org. Commandes reçues 2 641 33 - 2 675 1 620 - 1 620 (39) % (39) % Chiffre d'affaires 2 017 26 - 2 043 2 054 - 2 054 2 % 1 %













1 Incluant la quote part du résultat net de la coentreprise CASCO détenue à 49% par Alstom







2 Résultat net des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère







3 La génération de cash-flow libre est sujette à la volatilité court terme habituelle liée aux avances clients et aux progrès des jalons de paiements clients







