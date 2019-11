ALSTOM SA : Les résultats d'Alstom au premier semestre 2019/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE





Les résultats d’Alstom au premier semestre 2019/20



Une dynamique commerciale positive avec 4,6 milliards d’euros de commandes conduisant à un carnet de commandes à 41,3 milliards d’euros

Un chiffre d’affaires atteignant 4,1 milliards d’euros, en croissance de 3 % (2 % à périmètre et taux de change constants)

Une progression continue de la marge d’exploitation ajustée à 7,7 %

Les perspectives Alstom in Motion confirmées

6 novembre 2019 – Entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2019, Alstom a enregistré 4,6 milliards d’euros de commande conduisant à un nouveau record du carnet de commandes à 41,3 milliards d’euros. Le chiffre d’affaires a atteint 4,1 milliards d’euros. Le ratio commande sur chiffre d’affaires était fort à 1,1. Le résultat d’exploitation ajusté s’est élevé à 319 millions d’euros soit une marge de 7,7 %. Le résultat net (des activités poursuivies, part du groupe) s’est élevé à 213 millions d’euros. Au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2019/20, le cash flow libre était de (19) millions d’euros.

Chiffres clés

(en millions d’euros) Semestre clos

30 septembre 20181 Semestre clos

30 septembre 2019 % variation publiée % variation organique Données publiées Carnet de commandes 38 113 41 330 8% 7% Commandes reçues 7 129 4 618 (35)% (36)% Chiffre d’affaires 4 010 4 140 3% 2% Résultat d’exploitation ajusté2 303 319 5% Marge d’exploitation ajustée2 7,5 % 7,7 % Résultat net des activités poursuivies4, part du groupe 3183 213



Cash-flow libre 172 (19)

1 Données non retraitées des effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location

2 Résultat d’exploitation ajusté intégrant la contribution de CASCO pour les deux périodes

3 Incluant l’impact de la réévaluation des put option des co-entreprises Energie avec GE pour un montant de 100 millions d’euros

4 Résultat net y compris activités discontinues en annexe

“Ce premier semestre, Alstom a atteint un niveau élevé de prise de commandes, avec notamment des contrats emblématiques tels que la maintenance du métro de Santiago, le renouvellement du métro de Barcelone et le CDG Express en France, ainsi que le système de signalisation de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. L’amélioration continue de nos performances opérationnelles démontre que le Groupe est focalisé sur la croissance et sa profitabilité. Notre nouvelle stratégie AiM est maintenant pleinement en cours de déploiement au sein de l’entreprise.” a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d’Alstom.

Revue de la stratégie et des affaires

Cette demi-année 2019/20 est le premier semestre de la stratégie Alstom in Motion (AiM) annoncée par Alstom le 24 juin 2019. Le Groupe progresse déjà sur les priorités d’AiM :

1. Croître en offrant une plus grande valeur ajoutée à nos clients

Le Groupe a enregistré 4 618 millions d’euros de commandes au cours du premier semestre 2019/20. Cela est à comparer avec la performance exceptionnelle de 7 129 millions d’euros de commandes pour la même période l’année dernière incluant les commandes du “TGV du Futur” et du métro de Montréal pour un montant total de 4,3 milliards d’euros.

Alstom a signé des contrats principalement en Europe pour du Matériel Roulant et du Service, avec notamment des commandes de trains régionaux, le CDG Express et des trains à très grande vitesse supplémentaires en France, de la maintenance en Europe du Sud, des métros pour Barcelone en Espagne, des trains régionaux aux Pays-Bas, des trains à hydrogène en Allemagne avec la maintenance associée. Alstom a également remporté la maintenance des lignes 2 et 4 du métro de Santiago au Chili. Dans le domaine de la signalisation, les succès commerciaux comptent notamment la fourniture du système ERTMS1 de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon.

Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 41 330 millions d’euros au 30 septembre 2019, offrant une bonne visibilité sur le chiffre d’affaires à venir.

Au cours du premier semestre de l’exercice 2019/20, le chiffre d’affaires d’Alstom a atteint 4 140 millions d’euros, en hausse de 3 % (2 % à périmètre et taux de de change constants). Le ratio commandes sur chiffre d’affaires était fort à 1,1.

Le chiffre d’affaires de l’activité Matériel Roulant a atteint 1 898 millions d’euros (+9 % de croissance organique) avec, notamment, les livraisons de trains régionaux en Europe et la montée en charge des projets Amtrak et PRASA. Le chiffre d’affaires de l’activité Signalisation a atteint 723 millions d’euros (+12 % de croissance organique) profitant principalement de l’activité Asie Pacifique et Amériques. Le chiffre d’affaires de l’activité Services a atteint 718 millions d’euros avec le contrat de maintenance de la côte Ouest au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires de l’activité Systèmes a diminué à 801 millions d’euros avec un ralentissement attendu des projets de Systèmes de Lusail et Riyad. Le chiffre d’affaires de l’Amérique Latine a également diminué ce semestre.

2. Innover dans des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes

Alstom a maintenu son niveau de recherche et développement (dépenses brutes) à 192 millions d’euros, soit 4,6 % du chiffre d’affaires, au cours du premier semestre 2019/20.

Au premier semestre 2019/20, Alstom a reçu des commandes de ses dernières innovations en matière de mobilité durable significatives avec ses deux principaux produits. Le train à hydrogène Coradia iLint a enregistré un fort succès commercial en Allemagne avec désormais deux importants contrats pour un total de 41 trains. En France, la SNCF prévoit de remplacer des trains régionaux par 15 trains à hydrogène au cours des deux prochaines années. Le nouveau bus électrique Aptis a déjà été vendu à cinq villes françaises (Paris, La Rochelle, Toulon, Strasbourg and Grenoble). Paris représente l’appel d’offre le plus important d’Europe pour des bus électriques.

En septembre 2019, Alstom a remporté un contrat pour fournir son système ERTMS Niveau 2, le système de signalisation le plus évolué, le plus fiable et le plus robuste existant à ce jour, sur plus de 500 kilomètres de la ligne à grande vitesse Paris-Lyon. Paris-Lyon est l'axe le plus dense d'Europe avec, sur le tronçon principal, 240 trains circulant quotidiennement. Le système de signalisation Alstom Atlas permettra à 16 trains par sens de rouler en heure de pointe contre 13 actuellement, augmentant significativement la capacité et améliorant la fiabilité et la sécurité.

3. Concevoir, produire et livrer efficacement en s’appuyant sur le digital

Alstom a généré un résultat d’exploitation ajusté2 de 319 millions d’euros correspondant à une marge de 7,7 % pour le premier semestre 2019/20, contre 303 millions d’euros soit une marge de 7,5 % l’année précédente. Cette progression résulte d’une augmentation des volumes et des actions en cours pour l’excellence opérationnelle.

L’ensemble des programmes d’efficacité opérationnelle de AiM ont été lancés. Parmi ces derniers, Alstom est maintenant en phase d’accélération de son initiative Smart 0perations 4.0 qui est la digitalisation de l’intégralité de la chaine opérationnelle d’Alstom, de l’approvisionnement à la fabrication, couvrant également les activités sur les sites des clients comme la maintenance. Quand il sera pleinement opérationnel, ce programme aura un impact positif significatif : réduction du temps de conception et de fabrication, flexibilité de la production, optimisation des actifs, un meilleur environnement de travail, une traçabilité plus élevée.

Le résultat net des activités poursuivies a atteint 213 millions d’euros contre 318 millions d’euros l’année précédente qui incluait plusieurs éléments exceptionnels, en particulier 100 millions d’euros liés à la transaction des co-entreprises avec General Electric.

Le résultat par action des activités poursuivies a atteint 0,95 euro au premier semestre 2019/20.

4. Une équipe Alstom : une culture agile, inclusive et responsable

Alstom est focalisé sur la mise en œuvre de ses initiatives Alstom in Motion liées à la responsabilité sociétale et gouvernementale et s’est vu attribuer trois distinctions importantes durant ce premier semestre :

En juin 2019, après être devenue la première entreprise française à obtenir la certification anti-corruption AFAQ ISO 37001 pour la France et l’Europe en 2017, suivie par l’Asie-Pacifique en 2018, Alstom a obtenu la certification pour ses pays en opération dans les régions Amérique du Nord, Moyen-Orient & Afrique et Amérique Latine.

En septembre 2019 et pour la neuvième année consécutive, Alstom a été inclus dans les Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), Monde et Europe, et est désormais dans le 4ème percentile du classement, ce qui atteste de sa position de leader dans les pratiques commerciales durables.

Alstom en France est le premier constructeur ferroviaire à obtenir le label « engagé RSE » niveau 3 sur le modèle ISO 26000 d’AFNOR.

Un bilan solide

Au cours du premier semestre de l’exercice fiscal 2019/20, le cash flow libre du Groupe était négatif à (19) millions d’euros, impacté par l’augmentation anticipée des stocks dû à l’accélération des larges projets de Matériels Roulants.

Le Groupe disposait d’un montant de cash brut de 1 826 millions d’euros à fin septembre 2019 et une ligne de crédit non tirée de 400 millions d’euros. La dette obligataire d’Alstom s’élève à 596 millions d’euros à fin septembre 2019. En juillet 2019, Alstom a remboursé une échéance de 283 millions d’euros.

La trésorerie nette d’Alstom s’élève à 991 millions d’euros au 30 septembre 2019, comparée à 2 325 millions d’euros au 31 mars 2019. Enfin, les capitaux propres atteignaient 3 135 millions d’euros au 30 septembre 2019, contre 4 159 millions d’euros au 31 mars 2019, en particulier à la suite de la distribution du dividende en juillet 2019.

En octobre 2019, Alstom a réalisé avec succès l’émission d'Eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros, dans d'excellentes conditions financières. Les obligations auront une maturité de 7 ans et porteront un taux d’intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois.

IFRS 16

En date du 1er avril 2019 le groupe a adopté la norme IFRS 16 et a choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée, sans retraitement de l’information comparative. Au 1er avril 2019, l’impact de la première application d’IFRS 16 sur les dettes sur contrat de location s’élevait à 388 millions d’euros et n’est pas intégré dans la définition non GAAP de la trésorerie nette/(endettement net) du Groupe.

Perspectives

Les perspectives d’Alstom sont établies à périmètre et taux de change constants. Elles sont émises en accord avec les normes IFRS 15 et 16.

L’année 2019/20 sera une année de stabilisation de la croissance après une année 2018/19 de croissance exceptionnelle du chiffre d’affaires et de la profitabilité.

Pour l’année 2019/20, le cycle de business avec la finalisation des grands projets systèmes et l’évolution des grands projets de matériel roulant conduira à une progression du chiffre d’affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM, et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre3.

A l’horizon 2022/23, Alstom cible un taux de croissance annuel moyen du chiffre d’affaires d’environ 5 % sur la période 2019/20 – 2022/23, une marge d’exploitation ajustée4 devant atteindre environ 9 % en 2022/23, une conversion du résultat net5 en cash-flow libre supérieur à 80 % d’ici 2022/233 et une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25 % et 35 %.

De plus, Alstom mènera une politique d’investissements et des opérations de croissance externe disciplinée pour soutenir son développement et créer de la valeur.

ANNEXE 1A – REPARTITION PAR GEOGRAPHIE

Données publiées S1 2018/19 % S1 2019/20 % (en millions d’euros) Contrib. Contrib. Europe 4 303 60 % 3 900 84 % Amériques 1 705 24 % 413 9 % Asie / Pacifique 922 13 % 255 6 % Moyen-Orient / Afrique 199 3 % 50 1 % Commandes par destination 7 129 100 % 4 618 100 %





Données publiées S1 2018/19 % S1 2019/20 % (en millions d’euros) Contrib. Contrib. Europe 16 858 44 % 20 040 48 % Amériques 6 485 17 % 6 220 15 % Asie / Pacifique 5 345 14 % 5 617 14 % Moyen-Orient / Afrique 9 425 25 % 9 453 23 % Carnet par destination 38 113 100 % 41 330 100 %





Données publiées S1 2018/19 % S1 2019/20 % (en millions d’euros) Contrib. Contrib. Europe 1 982 50 % 2 269 54 % Amériques 728 18 % 687 17 % Asie / Pacifique 450 11 % 458 11 % Moyen-Orient / Afrique 850 21 % 726 18 % CA par destination 4 010 100 % 4 140 100 %



ANNEXE 1B – REPARTITION PAR PRODUIT

Données publiées S1 2018/19 % S1 2019/20 % (en millions d’euros) Contrib. Contrib. Matériels roulants 3 959 56 % 2 435 53 % Services 1 416 20 % 1 453 31 % Systèmes 1 091 15 % 51 1 % Signalisation 663 9 % 679 15 % Commandes par destination 7 129 100 % 4 618 100 %





Données publiées S1 2018/19 % S1 2019/20 % (en millions d’euros) Contrib. Contrib. Matériels roulants 19 682 52 % 21 340 52 % Services 11 284 29 % 13 273 32 % Systèmes 3 741 10 % 2 961 7 % Signalisation 3 406 9 % 3 756 9 % Carnet par destination 38 113 100 % 41 330 100 %





Données publiées S1 2018/19 % S1 2019/20 % (en millions d’euros) Contrib. Contrib. Matériels roulants 1 736 43 % 1 898 46 % Services 749 19 % 718 17 % Systèmes 888 22 % 801 19 % Signalisation 637 16 % 723 18 % CA par destination 4 010 100 % 4 140 100 %



ANNEXE 2 – COMPTE DE RESULTAT

Données publiées S1 2018/19* S1 2019/20 (en millions d’euros) Chiffre d’affaires 4010 4140 Résultat d’exploitation ajusté (aEBIT)** 303 319 Charges de restructuration (34) (7) Autres charges (50) (31) Résultat d’exploitation (EBIT) 219 281 Résultat financier (46) (40) Impôts sur les bénéfices (12) (61) Quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence*** 161 36 Intérêts minoritaires des activités poursuivies (4) (3) Résultat net des activités poursuivies 318 213 Résultat net des activités non poursuivies**** 245 14 Résultat net – Part du Groupe***** 563 227

* Données non retraitées des effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location

** Résultat d’exploitation ajusté intégrant la contribution de CASCO pour les deux périodes. Quote-part des résultats nets de Casco JV : 18 M€ en 2018/19 et 19 M€ en 2019/20

*** Incluant l’impact de la réévaluation des put options des co-entreprises Energie avec GE pour un montant de 100M€

**** Très majoritairement liées aux opérations de cessions des participations dans les co-entreprises GE Energie

***** La variation d‘une année sur l’autre ne reflétant pas l’activité cœur d’Alstom (transport), cet indicateur a été mis en annexe et non présenté comme indicateur clé

ANNEXE 3 – CASH-FLOW LIBRE

Données publiées

(en millions d’euros ) S1 2018/19*



S1 2019/20 Résultat d’exploitation 219 281 Dépréciations et amortissements 89 145 Charges de restructuration décaissées 15 (9) Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (85) (60) R&D capitalisés (27) (32) Variation du besoin en fonds de roulement 17 (323) Frais financiers décaissés (29) (37) Impôts sur les sociétés décaissés (73) (54) Autres 46 70 Cash-flow libre 172 (19)

* Données non retraitées des effets de l’application d’IFRS 16 Contrats de location

ANNEXE 4 - DEFINITIONS D’INDICATEURS FINANCIERS NON CODIFIES PAR DES ORGANISMES DE NORMALISATION COMPTABLE

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptable

Commandes reçues

Une nouvelle commande n’est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l’entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Carnet de commande

Le carnet de commandes représente le chiffre d’affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d’un exercice est calculé comme suit :

- carnet de commandes à l’ouverture de l’exercice ;

- plus nouvelles commandes reçues au cours de l’exercice ;

- moins annulations de commandes enregistrées au cours de l’exercice ;

- moins chiffre d’affaires reconnu sur l’exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, d’ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

Ratio commandes sur chiffre d’affaires

Le ratio « commandes sur chiffre d’affaires » est le ratio des commandes reçues sur le montant total des ventes

réalisées sur une période spécifique.

Résultat d’exploitation ajusté

Suite à la nouvelle organisation mise en place en 2015, le Groupe s’est doté d’un nouvel indicateur de performance pour refléter la performance opérationnelle récurrente : le résultat d’exploitation ajusté (« aEBIT »). Cet indicateur est aussi utilisé par le marché et les concurrents directs du Groupe.

Pour l’avenir (1ère application pour la publication des comptes semestriels 2019/2020), Alstom a opté pour l’inclusion de la quote-part des résultats nets des sociétés mises en équivalence dans l’aEBIT lorsque celles-ci sont considérées comme faisant partie des activités opérationnelles du groupe (car il existe des flux opérationnels significatifs et/ou la réalisation de projets communs avec ces entités), à savoir la co-entreprise CASCO. La société estime que le fait de donner de la visibilité à un acteur clé de la stratégie de signalisation d’Alstom permettra de présenter une image plus fidèle et plus juste de la performance commerciale et opérationnelle globale du Groupe. Ce changement permettra également une plus grande comparabilité avec ce que des acteurs similaires du marché définissent comme faisant partie de leur information principale sur l’indicateur alternatif de performance de résultat.

L’aEBIT correspond au résultat d’exploitation ajusté des éléments suivants :

Coûts nets de restructuration et de rationalisation ;

Dépréciation des actifs incorporels et corporels ;

Plus ou moins-values ou réévaluations sur cessions de titres ou changement de contrôle ;

Tout élément non récurrent comme des coûts encourus ou des dépréciations d’actifs évalués dans le cadre de regroupements d’entreprise, ainsi que des charges liées à des procédures judiciaires n’entrant pas dans le cadre normal des affaires.

La quote-part des résultats nets des sociétés opérationnelles mises en équivalence.

Un événement non récurrent est un événement exceptionnel, dont les impacts sont significatifs et n’ayant pas

vocation à se reproduire dans le futur.

La marge d’exploitation ajustée correspond au résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

L’indicateur non Gaap « Résultat d’exploitation ajusté » et l’indicateur Gaap « Résultat d’exploitation » se réconcilient de la manière suivante :

Semestre clos le 30 Semestre clos le 30 (in € million) septembre 2018** septembre 2019 Résultat d’exploitation ajusté (aEBIT)* 303 319 Charges de restructuration (34) (7) Amortissement de l’allocation du prix d’acquisition et coûts d’intégration (7) (8) CASCO renversement de la contribution (18) (19) Autres et Perte de valeur sur actifs (25) (4) Résultat d’exploitation (EBIT) 219 281

*aEBIT ajusté de la contribution de CASCO pour les deux périodes

** Les chiffres de l'exercice précédent n'ont pas été retraités pour refléter l'application de la norme IFRS 16

Cash-flow libre

Le cash-flow libre se définit comme la variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses

d’investissement incluant les coûts de développement capitalisés, nettes des cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles. Le cash-flow libre n’inclut pas le produit des cessions d’activité.

L’indicateur financier le plus directement comparable en normes IFRS au cash-flow libre est la variation nette de trésorerie liée à l’exploitation :

(en millions d’€) S1 2018/19* S1 2019/20 Variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation 282 70 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (coûts de R&D capitalisés inclus) (111) (92) Produits de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 1 3 Cash-flow libre 172 (19)

* Les chiffres de l'exercice précédent n'ont pas été retraités pour refléter l'application de la norme IFRS 16

Alstom utilise le cash-flow libre aussi bien à des fins d’analyses internes que pour sa communication externe car le Groupe estime qu’il apporte un éclairage pertinent sur le montant réel de trésorerie générée ou utilisée par l’exploitation.



Trésorerie nette/(endettement net)

La trésorerie nette est définie comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des autres actifs

financiers courants, et des actifs financiers non courants directement associés aux passifs comptabilisés en dette financière, diminuée de la dette financière courante et non courant.

Exercice clos le 31 Semestre clos le 30 (en millions d’€) mars 2018 Septembre 2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 432 1 826 Autres actifs financiers courants 10 20 Actifs financiers non courants directement associés 201 - Moins : Dettes financières courantes 1 032 745 Dettes financières non-courantes 286 110 Trésorerie nette/(endettement net) en fin de période 2 325 991

Suite à l’application d’IFRS 16, le Groupe a choisi d’exclure les dettes sur contrats de location de la trésorerie nette/(endettement net). A compter du 1er avril 2019, la trésorerie nette/(endettement net) se définit comme la somme de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des valeurs mobilières de placements, des autres actifs financiers courants déduction faite des emprunts. Les chiffres de l'exercice précédent n'ont pas été retraités pour refléter l'application de la norme IFRS 16. Au 30 septembre 2019, les impacts, sur la dette financière, des dettes sur contrat de location, atteignaient 410 millions d’€.

Données organiques

Les chiffres présentés dans cette section incluent des indicateurs de performance présentés à structure réelle et sur une base organique. Les chiffres sont présentés sur une base organique afin d’éliminer l’incidence des modifications de périmètre et de la conversion en euros des comptes libellés en devises étrangères. Le Groupe utilise les chiffres présentés sur une base organique à la fois à des fins d’analyses internes et pour sa communication externe car il estime qu’ils permettent d’analyser et d’expliquer les variations d’une période à une autre. Cependant, ces chiffres présentés sur une base organique ne sont pas des indicateurs de performance selon les principes comptables IFRS.

Semestre clos le 30 septembre 2018*



Semestre clos le 30 septembre 2019



(en millions d’€) Données réelles Effet change Données organiques Données

réelles Données organiques % Var Act. % Var Org. Carnet de commande 38 113 682 38 795 41 330 41 330 8 % 7 % Commandes reçues 7 129 63 7 192 4 618 4 618 (35) % (36) % Chiffre d’affaires 4 010 49 4 059 4 140 4 140 3 % 2 %

* Les chiffres de l'exercice précédent n'ont pas été retraités pour refléter l'application de la norme IFRS 16



1 European Rail Traffic Management System, système européen de gestion du traffic ferroviaire

2 Résultat d’exploitation ajusté intégrant la contribution de CASCO pour les deux périodes

3 La génération de cash flow libre peut être impacté par la volatilité court-terme usuelle liée aux avances clients et aux paiements de Jalon par les clients

4 Incluant la quote part du résultat net de la coentreprise CASCO détenue à 49% par Alstom

5 Résultat net des activités poursuivies attribuable aux propriétaires de la société mère





