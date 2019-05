ALSTOM SA : Mise à disposition du Document de Référence 2018/19

Mise à disposition du Document de Référence 2018/19

28 mai 2019 - Alstom a déposé le 28 mai 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) son Document de Référence pour l'exercice 2018/19 comprenant notamment le Rapport Financier Annuel.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il est consultable sur le site Internet Alstom (https://www.alstom.com/fr/finance), ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Les documents suivants sont intégrés dans le Document de Référence 2018/19 :

le Rapport Financier Annuel, incluant notamment les états financiers consolidés, les comptes annuels, les rapports des Commissaires aux comptes y afférents et le rapport de gestion,

le Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,

le Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés, et

le descriptif du programme de rachat d'actions.

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2018/19, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros et enregistré pour 12,1 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 36 300 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts Presse

Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81

justine.rohee@alstomgroup.com

Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74

samuel.miller@alstomgroup.com

Relations investisseurs

Julie Morel - Tel. + 33 6 67 61 88 58

julie.morel@alstomgroup.com

Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84

julien.minot@alstomgroup.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ALSTOM SA via Globenewswire