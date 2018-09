ALSTOM : a inauguré son train à hydrogène en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

C'est une première mondiale qui a été célébrée hier par Alstom à Bremervörde, au Nord de l’Allemagne. Devant un parterre d'invités, le premier train à hydrogène au monde a fait son entrée en gare. Construit par Alstom à Salzgitter, en Allemagne, le train Coradia iLint est équipé de piles à combustible qui transforment l'hydrogène et l'oxygène en électricité, éliminant ainsi les émissions polluantes associées à la propulsion. Dès le 17 septembre, deux de ces trains entreront en service commercial, conformément au calendrier prévu, en Basse-Saxe.Pour l'instant, ce sont les usagers du réseau Elbe-Weser d'EVB qui pourront voyager à bord de ces trains zéro émission et peu bruyants qui peuvent circuler à une vitesse maximale de 140 km/h.Les trains Coradia iLint seront exploités, pour le compte de LNVG, sur une ligne de près de 100 kilomètres reliant Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude, et remplaceront ainsi l'actuelle flotte diesel d'EVB. Les nouveaux trains seront ravitaillés dans une station mobile de distribution d'hydrogène. L'hydrogène gazeux sera injecté dans les trains depuis un conteneur en acier d'environ 12 mètres de haut, près des voies en gare de Bremervörde. Avec un plein, les trains auront une autonomie totale de 1 000 kilomètres, ce qui leur permettra de circuler sur le réseau durant toute une journée.La mise en service d'une station de distribution fixe dans les installations d'EVB est prévue pour 2021, année durant laquelle Alstom livrera 14 Coradia iLint supplémentaires à LNVG." C'est une révolution pour Alstom et pour la mobilité de demain. Le premier train à hydrogène au monde entre en service commercial et il est prêt pour la production de série, souligne Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom. Le train Coradia iLint annonce une nouvelle ère dans le transport ferroviaire à 'zéro émission'. C'est une innovation née d'un travail d'équipe franco-allemand, l'illustration d'une fructueuse collaboration transfrontalière. "