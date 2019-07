ALSTOM : annonce un exercice de stabilisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

1Au cours du premier trimestre 2019/20 (du 1er avril au 30 juin 2019), Alstom a enregistré 1,6 milliard d’euros de commandes, contre 2,6 milliards d’euros sur la même période l’année précédente. Le chiffre d’affaires du groupe s’est élevé à 2,1 milliards d’euros, en hausse de 2 % (+1 % à périmètre et taux de change constants). A 40 milliards d’euros au 30 juin 2019, le carnet de commandes offre une bonne visibilité sur le chiffre d’affaires à venir, assure l'ancien fleuron industriel français.En termes de perspectives, Alstom prévient que l'année 2019/20 sera une année de stabilisation de la croissance après une année 2018/19 de croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires et de la profitabilité.Pour l'année 2019/20, le cycle de business avec la finalisation des grands projets systèmes et l'évolution des grands projets de matériel roulant conduira à une progression du chiffre d'affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM, et à une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre.A l'horizon 2022/23, Alstom cible un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires d'environ 5 % sur la période 2019/20 – 2022/23, une marge d'exploitation ajustée devant atteindre environ 9 % en 2022/23, une conversion du résultat net en cash-flow libre supérieur à 80 % d'ici 2022/23 et une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25 % et 35 %.De plus, Alstom mènera une politique d'investissements et des opérations de croissance externe disciplinée pour soutenir son développement et créer de la valeur.