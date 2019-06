ALSTOM : bien orienté en Bourse dans le sillage de son nouveau plan stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Quelques mois après l’échec de son mariage avec Siemens Mobility, Alstom tâche de se remettre sur de bons rails à l’occasion de la présentation de son nouveau plan stratégique-« Alstom in Motion »- et de ses objectifs financiers à horizon 2023. Globalement, le groupe ferroviaire entend surperformer la croissance du marché et faire progresser sensiblement ses marges. Cela passera par des mesures d’efficacité opérationnelle, mais également par un renforcement du groupe dans les secteurs de la signalisation ferroviaire et des services, ainsi que par des opérations croissance externe.Ces nouveaux objectifs financiers sont accueillis favorablement par les investisseurs, puisque le titre Alstom progresse de 1,86% à 42,17 euros sur la place de Paris. UBS est également positif sur les perspectives de croissance et de rentabilité du groupe et a donc réitéré sa recommandation Acheter sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 45 euros.Dans le détail, Alstom vise une croissance annuelle moyenne d'environ 5% pour son chiffre d'affaires entre 2019 et 2023, surperformant au passage la croissance du marché estimée à 3%. En parallèle, le groupe vise une marge d'exploitation ajustée d'environ 9 % à horizon 2023, contre 7,1% lors de l'exercice 2018-2019. Un objectif ambitieux.UBS explique que cela passera par des mesures d'efficacités opérationnelles et par un développement plus appuyé dans les secteurs des services et de la signalisation ferroviaire, qui se révèlent mieux margés. Ces deux secteurs devraient ainsi représenter 40% du chiffre d'affaires en 2022-2023, contre 35% lors de l'exercice 2018-2019.Des acquisitions seront également réalisées par le groupe pour soutenir son développement. Alstom disposait d'une trésorerie nette approchant les 2,33 milliards d'euros à fin mars 2019.Parmi les autres objectifs financiers de moyen terme figurent aussi une conversion du résultat net en cash-flow libre supérieure à 80 % (prévisions UBS à 76%) et une croissance du résultat d'exploitation.Alstom précise toutefois que la génération de cash flow libre est sujette à la volatilité habituelle liée aux avances clients et aux progrès des jalons de paiements clients.Enfin, pour soigner ses actionnaires dès l'exercice en cours, Alstom introduit une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25 % et 35 %.L'ensemble de ces annonces ont permis de reléguer au second plan la seule fausse note du jour : après la forte croissance de l'exercice précédent (+10% pour le chiffre d'affaires), Alstom a prévenu que 2019-2020 sera une année de stabilisation.