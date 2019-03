ALSTOM : commande de plus de 100 millions d'euros en Ile-de-France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom fournira à Île-de-France Mobilités et à la Société du Grand Paris 23 métros de 3 voitures destinés aux lignes 16 et 17 du Grand Paris Express pour un montant de plus de 100 millions d'euros. Cette levée d'options s'inscrit dans le cadre du marché signé en septembre 2018 : 25 trains de 6 voitures ont déjà été commandés et sont actuellement en cours de développement sur le site d'Alstom à Valenciennes Petite-Forêt.Ces nouveaux métros à roulement fer et de grande capacité pourront circuler jusqu'à 110 km/h en mode automatique sans conducteur. Les premiers métros sortiront d'usine dès 2022 et les premières mises en service commercial sont prévues à l'horizon 2024. Ces rames seront mises à dispositions des futurs opérateurs par Île-de-France Mobilités. Ils exploiteront ainsi un matériel de nouvelle génération, bénéficiant des dernières technologies et offrant des performances élevées.