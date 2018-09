ALSTOM : décroche un important contrat en Inde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom vient de remporter une importante commande en Inde. Ainsi, le groupe français a remporté un contrat d'environ 315 millions d'euros, portant sur la fourniture de 248 voitures de métro pour la ligne 3 du métro de Mumbai. Ce marché a été attribué par Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRCL). Ce contrat est le plus important contrat de matériel roulant remporté par Alstom en Inde dans le secteur urbain. Il prévoit la conception, la livraison et la mise en service de 31 rames pour passagers légères, modernes et entièrement équipées, composées de 8 voitures chacune.Alstom sera également chargé de la formation du personnel d'exploitation et de maintenance du système de la ligne 3 du métro de Mumbai.Les voitures du métro seront entièrement conçues et développées dans le centre d'ingénierie d'Alstom à Bangalore (Inde). Les 248 voitures seront fabriquées dans son unité de fabrication de matériel roulant de Sri City à Chennai (Inde).La ligne 3 du métro de Mumbai est un tronçon souterrain de 33,5 kilomètres de long qui reliera les régions les plus fréquentées et embouteillées de Mumbai, l'une des villes indiennes connaissant la croissance la plus rapide. Elle reliera le quartier d'affaires de Cuffe Parade, à l'extrême sud de la ville, à la SEEPZ dans le centre-nord. Elle comptera 26 stations souterraines et une au niveau de la rue. La ligne 3 sera la première ligne de métro souterraine en Inde et l'un des plus longs tronçons souterrains continus.