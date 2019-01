ALSTOM : dépasse les attentes au troisième trimestre, pas de certitude sur le dossier Siemens Mobility

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom (-1,01% à 35,30 euros) a dévoilé ce matin une solide publication trimestrielle et confirmé ses objectifs annuels. Toutefois, le rapprochement avec Siemens Mobility demeure un point de préoccupation. Dans le détail, le groupe ferroviaire a dévoilé un chiffre d’affaires de 2,01 milliards d’euros au titre de son troisième trimestre 2018/2019 (clos fin décembre), dépassant les attentes du consensus de 3%. La croissance de l’activité sur un an s’établit ainsi à 10% en données publiées, ainsi qu’à périmètre et taux de change constants.De plus, les commandes reçues ressortent à 3,38 milliards d'euros sur la période, soit 42% au-dessus des attentes du marché. Sur un an, elles ont doublé." Alstom a continué à réaliser une forte performance commerciale ce trimestre avec un nouveau record du carnet de commandes, particulièrement dans les services, avec notamment l'attribution du contrat de maintenance du Métro de Riyad ", a commenté Henri Poupart-Lafarge, le Président-Directeur Général d'Alstom." Le groupe a franchi des étapes importantes ce trimestre comme la livraison du premier métro de Dubaï, de la dernière rame du métro de Sydney et du premier train pour PRASA produit dans notre usine d'Afrique du Sud récemment inaugurée", a ajouté le dirigeant.Compte tenu de ces éléments, Alstom a confirmé ses perspectives annuelles : le chiffre d'affaires est attendu à environ 8 milliards d'euros et la marge d'exploitation ajustée devrait atteindre environ 7 %.A moyen terme, Alstom entend " continuer à surperformer la croissance du marché, à améliorer graduellement sa profitabilité, et à améliorer sa génération de cash, avec une volatilité possible sur de courtes périodes ".Par ailleurs, Alstom a profité de cette publication pour faire un point sur son rapprochement avec l'allemand Siemens Mobility qui inquiète les autorités européennes de la concurrence.Le groupe a proposé des remèdes jugés " appropriés et adéquates ". Ils portent principalement sur des activités de signalisation ainsi que des produits de matériels roulants et représentent environ 4% du chiffre d'affaires de l'entité combinée." Toutefois, il n'y a pas de certitude que le contenu de cette proposition sera suffisant pour répondre aux préoccupations de la Commission ", a précisé Alstom, qui anticipe toujours une finalisation de l'opération au premier semestre 2019.Une décision de la Commission est attendue d'ici le 18 février prochain.