ALSTOM : dévoile son nouveau plan stratégique à horizon 2023

Alstom vient de présenter son nouveau plan stratégique AiM – « Alstom in Motion » associé à des objectifs financiers à horizon 2023. Ainsi sur la période 2019/2020 – 2022/2023, le chiffre d'affaires devrait connaître un taux de croissance annuel moyen d’environ 5 %, surperformant la croissance estimée du marché. Le groupe ferroviaire vise également une marge d’exploitation ajustée d’environ 9 % en 2022/2023, contre 7,1% lors de l’exercice 2018-2019.Par ailleurs, à horizon 2023, la conversion du résultat net en cash-flow libre devrait être supérieure à 80 % avec une croissance du résultat d'exploitation, la stabilisation du programme de capex à environ 2% du chiffres d'affaires à moyen terme, et la stabilité à moyen terme du besoin en fonds de roulement.Dans son communiqué, Alstom précise que la génération de cash flow libre est sujette à la volatilité court terme habituelle liée aux avances clients et aux progrès des jalons de paiements clients.En parallèle, Alstom mènera une politique d'investissements et des opérations de croissance externe disciplinée pour soutenir son développement.De plus, Alstom introduit dès l'exercice en cours une politique de dividendes avec un taux de distribution entre 25 % et 35 %.Enfin, le groupe indique que l'année 2019/2020 sera une année de stabilisation de la croissance après " une année 2018/2019 de croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires et de la profitabilité ".