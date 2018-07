Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom a signé un contrat d'environ 60 millions d'euros avec Transport for Victoria (TfV), l'autorité de transport public de l'Etat de Victoria, pour fournir cinq rames X'Trapolis supplémentaires au réseau ferroviaire suburbain de Melbourne (sud-est de l’Australie). Cela permettra d'étendre la flotte de TfV à 106 trains (636 voitures) livrés depuis le site d'Alstom à Ballarat depuis 2002."Ce contrat fournira une charge de travail pour le site entre avril et décembre 2019, alors que nous continuons à travailler avec l'Etat pour assurer l'avenir à long terme des ateliers de Ballarat et de la chaîne d'approvisionnement locale", a déclaré Mark Coxon, le directeur général d'Alstom en Australie et en Nouvelle-Zélande.