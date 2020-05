ALSTOM : le titre bondit dans le sillage des résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom est lancé sur de bons rails à la Bourse de Paris, où il progresse de 6,49% à 38,57 euros, dans le sillage des résultats de son exercice 2019/2020 (clos fin mars). Le spécialiste du ferroviaire a publié un bénéfice net des activités poursuivies (part du groupe) de 446 millions d’euros sur la période, contre 433 millions d’euros lors de l’exercice précédent. De son côté, le résultat d'exploitation ajusté s'établit à 630 millions (+4%), soit une marge de 7,7% (+0,2 point).Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 8,2 milliards d'euros, en progression de 2% à donnés publiées et de 1% en organique.Bien entendu, la crise du Covid-19 a perturbé les sites de production en fin d'exercice. L'impact sur le chiffre d'affaires est estimé à près de 100 millions d'euros.Pour faire face à cette crise, Alstom a eu recours aux congés et à un plan de chômage partiel dès mars. De plus, un vaste plan opérationnel, commercial et de contrôle des coûts et de la trésorerie a été défini et est mis en œuvre.Par ailleurs, Alstom ne proposera pas de dividende au titre de l'exercice 2019/2020. Le groupe précise que cette décision ne fait pas suite à un manque de liquidités. Les ressources en liquidités s'élevaient à 2,575 milliards d'euros à fin mars.Compte tenu de la faible visibilité actuelle, le groupe n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise du Covid-19 sur son exercice en cours.Néanmoins, le groupe indique que l'objectif de croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires à 5% sur la période 2019/20-2022/23 devrait être légèrement touché.Les objectifs de moyen terme de marge d'exploitation ajustée à 9% et de ratio cash flow libre/résultat net supérieur à 80% sont, quant à eux, confirmés.Enfin, Alstom poursuit les démarches visant à acquérir Bombardier Transport. La réalisation de l'opération est attendue pour le premier semestre 2021.