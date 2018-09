Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La SNCF s’est associé avec Alstom pour le développement et la réalisation du premier TER Hybride en France, en partenariat avec les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Cette expérimentation représente un investissement de 16,6 millions d’euros. Une rame Régiolis Hybride circulera ainsi dès 2020 en phase d’essais avec pour objectif la réduction de 20 % de sa consommation énergétique. Une fois les phases d’essais validées, une première rame circulera en service commercial courant 2021 pour valider en conditions réelles les fonctionnalités et les performances de la solution.Le déploiement en série est envisagé à partir de 2022. Le principal avantage de ce nouveau TER est qu'il peut combiner de façon optimale plusieurs sources d'énergie en fonction des situations : alimentation électrique par caténaire, moteurs thermiques et énergie stockée dans les batteries.