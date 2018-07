Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom et Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori ont signé aujourd’hui un contrat de 330 millions d’euros pour l'achat de cinq trains Pendolino EVO supplémentaires, exerçant une option sur le contrat initialement signé en octobre 2015. Le contrat comprend également 30 années de maintenance. Ces cinq nouveaux trains porteront la flotte totale Italo Pendolino EVO à 22 trains.Avec cet investissement supplémentaire, Italo, le premier opérateur italien privé à opérer sur des lignes à grande vitesse, sera en mesure d'étendre le réseau actuel et de répondre aux besoins croissants du marché, offrant de nouvelles destinations et des fréquences accrues.Le Pendolino EVO d'Italo fait partie de la gamme de trains à grande vitesse Avelia d'Alstom, qui représente 35 années d'expertise et de plus de 1 100 trains mis en service dans le monde.