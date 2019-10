ALSTOM : succès d'une émission à 7 ans de 700 millions d'euros d'obligations seniors

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Alstom a réalisé avec succès, hier, l’émission d'Eurobonds seniors non-garantis pour un montant total de 700 millions d'euros. Les obligations auront une maturité de 7 ans et porteront un taux d’intérêt fixe de 0,25%, payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de trois fois. Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d'une dette obligataire de 596 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2020.Le règlement interviendra le 14 octobre 2019 et à cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations devraient être notées Baa2 par Moody's Investors Services Limited.BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate et Investment Bank, HSBC Bank plc et Société Générale agissant en qualité de teneurs de livre actifs. J.P. Morgan Securities plc, Natixis et UniCredit Bank AG agissant en qualité de teneurs de livre passifs.