Le consortium FLOW a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance pour les lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, en Arabie Saoudite. Alstom, membre du consortium avec Ansaldo STS et Ferrovie dello Stato Italiane, a reçu une lettre d'attribution de la part de Arriyadh Development Authority (ADA) portant sur l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, pour une période de 12 ans incluant une phase préparatoire.La valeur totale pour le consortium atteint près de 10 ,9 milliards de riyals saoudiens (2,5 milliards d'euros). La part relative à la maintenance du matériel roulant et des systèmes d'infrastructure représente plus de 730 millions d'euros. Alstom précise que cette commande sera enregistrée au plus tard au cours du troisième trimestre de l'exercice fiscal 2018/2019.Dans le détail, Alstom réalisera, au sein du consortium, la maintenance complète du système de transport, ce qui couvre les trains fournis par Alstom pour les lignes 4, 5 et 6 ainsi que les trains de la ligne 3, mais aussi les installations fixes telles que les voies, la signalisation, la communication, les systèmes d'information aux passagers et l'alimentation électrique.Le contrat, tel que défini par ADA, comprend un objectif minimal de 45 % de contenu saoudien, mais aussi un niveau minimal de 55 % d'apport et de services locaux liés à l'exploitation du métro de Riyad, en plus du support logistique sur place.