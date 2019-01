Alstom : Commandes et chiffre d'affaires d'Alstom des neuf premiers mois de 2018/19

Une poursuite de la forte dynamique commerciale avec 10,5 milliards d'euros de commandes conduisant à un nouveau record du carnet de commandes à 40 milliards d'euros

Un chiffre d'affaires solide de 6,0 milliards d'euros, en croissance de 16 % (18% en organique)

Des objectifs confirmés

17 janvier 2019 - Au cours du troisième trimestre 2018/19 (du 1er octobre au 31 décembre 2018), Alstom a enregistré 3,4 milliards d'euros de commandes, contre 1,7 milliard d'euros sur la même période de l'exercice fiscal précédent. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2,0 milliards d'euros, en hausse de 10 % (10 % à périmètre et taux de change constants) comparé au 1,8 milliard d'euros du troisième trimestre 2017/18.

Pour les neuf premiers mois de 2018/19 (du 1er avril au 31 décembre 2018), les prises de commandes d'Alstom se sont établies à 10,5 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires du Groupe a atteint 6,0 milliards d'euros, en progression de 16 % (18 % à périmètre et taux de change constants) par rapport aux neuf premiers mois de 2017/18.

A 39,7 milliards d'euros au 31 décembre 2018, le carnet de commandes offre une bonne visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.

Chiffres clés

Données publiées 2017/18* 2018/19 2017/18* 2018/19 Var. % Var. % (en millions d'euros) T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 9 mois 9 mois Publiée Organique Commandes reçues 1 909 1 261 1 683 2 330 2 641 4 488 3 386 4 853 10 515 117 % 120 % Chiffre d'affaires 1 770 1 571 1 827 2 178 2 017 1 993 2 010 5 168 6 020 16 % 18 %

Les répartitions géographique et par produit des commandes et du chiffre d'affaires publiés sont données en Annexe 1. Comme l'ensemble des chiffres de ce communiqué, il s'agit de données non auditées. *Retraité IFRS 9 & 15

« Alstom a continué à réaliser une forte performance commerciale ce trimestre avec un nouveau record du carnet de commandes, particulièrement dans les services, avec notamment l'attribution du contrat de maintenance du Métro de Riyad. Le chiffre d'affaires a été pleinement en ligne avec nos objectifs qui sont confirmés. Le Groupe a franchi des étapes importantes ce trimestre comme la livraison du premier métro de Dubaï, de la dernière rame du métro de Sydney et du premier train pour PRASA produit dans notre usine d'Afrique du Sud récemment inaugurée, » a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom.

***

Analyse détaillée

Durant le troisième trimestre 2018/19, Alstom a enregistré 3 386 millions d'euros de commandes dont notamment un contrat de maintenance du métro de Riyad, des trains régionaux au Luxembourg et en Allemagne, et la signalisation pour la ligne 3 du métro de Mumbai. Les commandes en services ont été particulièrement positives avec 1 452 millions d'euros enregistrés sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018/19 s'est établi à 2 010 millions d'euros. Il inclut principalement l'avancement du projet du système du métro de Dubai, la livraison de trains régionaux en Europe ainsi que l'exécution d'un contrat de maintenance au Royaume-Uni.

Principaux évènements du troisième trimestre 2018/19

En novembre 2018, la première ligne à grande vitesse d'Afrique a été inaugurée au Maroc. Alstom a fourni à l'Office National des Chemins de Fer Marocain (ONCF) 12 trains à très grande vitesse pour le tronçon Tanger-Casablanca, ainsi que le système ERTMS embarqué niveau 1 et 2 pour les trains.

En décembre 2018, le premier train fabriqué en Afrique du Sud pour PRASA a été livré dans les délais et Alstom a franchi une étape importante en achevant dans les délais le dernier des 22 trains Metropolis destiné au métro de Sydney.

Perspectives

Les perspectives d'Alstom sont établies à périmètre et taux de change constants. Elles sont émises en accord avec la nouvelle norme IFRS 15, qui est désormais le standard pour la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Pour l'année fiscale 2018/19, le chiffre d'affaires est attendu à environ 8 milliards d'euros et la marge d'exploitation ajustée devrait atteindre environ 7 %.

A moyen terme, Alstom devrait continuer à surperformer la croissance du marché, à améliorer graduellement sa profitabilité, et à améliorer sa génération de cash, avec une volatilité possible sur de courtes périodes.

La création d'un leader global dans la Mobilité

Le projet de rapprochement d'Alstom avec les activités de Siemens Mobility, incluant sa traction ferroviaire, a progressé ce dernier trimestre.

Le 12 décembre, Alstom et Siemens ont convenu de soumettre une proposition portant sur un ensemble de remèdes à la Commission européenne en réponse à la communication des griefs reçue le 29 octobre. Depuis les parties ont eu un dialogue continu avec la Commission européenne, y compris sur certaines améliorations des remèdes afin de répondre aux préoccupations de la Commission européenne. Cet ensemble de remèdes constitue la proposition des parties en vue de prendre en compte les préoccupations de la Commission tout en préservant les fondamentaux économiques et industriels de la transaction.

Les remèdes proposés portent principalement sur des activités de signalisation ainsi que des produits de matériels roulants et représentent environ quatre pourcent du chiffre d'affaires de l'entité combinée. Les parties estiment que cette proposition de remèdes est appropriée et adéquate. Toutefois, il n'y a pas de certitude que le contenu de cette proposition sera suffisant pour répondre aux préoccupations de la Commission. Une décision de la Commission est attendue d'ici le 18 février 2019.

L'opération est soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes et sa finalisation est attendue au premier semestre 2019.

Ce communiqué de presse contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction d'Alstom. Ces informations et déclarations de nature prospective s'appliquent au périmètre actuel du Groupe et sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitude importants (tels que ceux décrits dans les documents déposés par Alstom auprès de l'Autorité des marchés financiers) qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n'ont de valeur qu'au jour de leur formulation et Alstom n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.

Annexe 1a - Repartition par géographie

Données publiées 9 mois % 9 mois % (en millions d'euros) 2017/18 (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. 2018/19 Contrib. Europe 2 275 47% 6 235 59 % Amériques 988 20 % 1 937 19 % Asie / Pacifique 698 14 % 1 168 11 % Moyen-Orient / Afrique 891 19 % 1 175 11 % Commandes reçues par destination 4 853 100 % 10 515 100 %

Données publiées 9 mois % 9 mois % (en millions d'euros) 2017/18 (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. 2018/19 Contrib. Europe 2 669 52 % 3 005 50 % Amériques 997 19 % 1 101 18 % Asie / Pacifique 633 12 % 662 11 % Moyen-Orient / Afrique 869 17 % 1 252 21 % Chiffre d'affaires par destination 5 168 100 % 6 020 100 %

Annexe 1b - Repartition par produit

Données publiées 9 mois % 9 mois % (en millions d'euros) 2017/18 (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. 2018/19 Contrib. Matériels roulants 2 190 45 % 5 456 52 % Services 1 442 30 % 2 868 27 % Systèmes 416 8 % 1 262 12 % Signalisation 805 17 % 929 9 % Commandes reçues par destination 4 853 100 % 10 515 100 %

Données publiées 9 mois % 9 mois % (en millions d'euros) 2017/18 (retraité IFRS 9 & 15) Contrib. 2018/19 Contrib. Matériels roulants 2 214 43 % 2 608 43 % Services 983 19 % 1 122 19 % Systèmes 990 19 % 1 338 22 % Signalisation 981 19 % 952 16 % Chiffre d'affaires par destination 5 168 100 % 6 020 100 %

Annexe 2 -Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Commandes reçues

Une nouvelle commande n'est enregistrée en commandes reçues que lorsque le contrat crée des droits exécutoires entre le Groupe et son client.

Quand cette condition est remplie, la commande est enregistrée à son montant contractuel.

Si le contrat est libellé dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entreprise consolidée, le Groupe utilise des contrats à terme pour éliminer le risque de change. Les commandes sont alors reconnues en utilisant le taux de change comptant à la date de mise en place de la couverture.

Carnet de commande

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit :