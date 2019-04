Alstom : Dévoilement de la voiture Metropolis d'Alstom pour le Réseau express métropolitain du Grand Montréal

Le consortium dirigé par Alstom, Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais PMM (Groupe PMM), a révélé le design du train Réseau express métropolitain (REM).

La livrée extérieure, choisie par le public, s'inspire du nouveau pont Samuel-De Champlain. Les phares de la voiture rappellent directement les haubans du nouveau pont.

Conçus pour une fusion parfaite avec les espaces verts de la ville, les voitures vertes et blanches offrent aux passagers une vue à couper le souffle avec des fenêtres panoramiques et une large baie vitrée avant.

Alstom fournira 212 voitures Metropolis, soit 106 rames, pour ce système complètement automatisé de métro léger. Reconnu comme le fournisseur privilégié de métros fiables et efficaces, Alstom détient plus de 65 ans d'expérience et a vendu plus de 850 métros automatisés (sans conducteur) dans le monde. Plus de 17 000 voitures de métro Alstom dans 55 villes du monde transportent 30 millions de passagers chaque jour.

Alstom place le passager au cœur de son processus de conception. Le Metropolis a donc été conçu pour le confort des passagers et offre de larges portes et espaces facilitant la fluidité des passagers, le confort acoustique, l'atténuation des vibrations et l'information des passagers en temps réel.

Attribué au consortium du Groupe PMM au début de 2018, ce projet sera le plus important projet de transport en commun de l'histoire du Québec depuis la construction du métro de Montréal il y a plus de 50 ans. À terme, REM constituera l'un des plus grands réseaux de transport automatisé au monde - 67 km de long avec 26 stations - reliant le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, le West Island et l'aéroport international Pierre Elliott Trudeau.