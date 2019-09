Alstom : Ensemble pour une mobilité plus durable dans les transports

Cet article (en anglais) a été publié par Cécile Texier, VP Corporate Sustainability, Alstom sur LinkedIn.

Étant donné que la température moyenne de la terre est déjà supérieure d'environ 1 °C à celle des années 1960 et que les premières conséquences sont clairement observables, le changement climatique n'est aujourd'hui plus une hypothèse, mais une réalité.

Malgré les efforts conjoints des gouvernements, des entreprises et des citoyens, les émissions de CO2 n'ont pas diminué de façon significative dans de nombreux pays. Aujourd'hui, le secteur des transports représente à lui seul 25 % des émissions mondiales. Le renforcement des préoccupations concernant la qualité de l'air a également conduit les autorités à prendre des mesures concrètes pour déclencher la transition énergétique dans les transports.

Il y a cependant des signes positifs. Plus de 50% des voitures vendues en Norvège aujourd'hui sont électriques. Les modes de transport souples et alternatifs se développent dans les villes. Les citoyens se sentent de plus en plus préoccupés par leur propre impact lorsqu'ils voyagent et ils choisissent des options à faibles émissions de carbone ou limitent le transport aérien dans la mesure du possible. Cependant, il reste encore beaucoup à faire.

Chez Alstom, au fil des années, nous avons mis l'accent sur l'écoconception dans les systèmes ferroviaires. Nous avons été les premiers dans l'industrie à annoncer des objectifs globaux et à suivre systématiquement la consommation d'énergie de nos solutions (réduction moyenne de 17 % entre 2014 et 2019). Et nous avons mis sur le marché des solutions uniques telles que notre train régional à hydrogène ou SRS, notre système de recharge terrestre statique inovatif afin de développer notre portefeuille à faibles émissions.

En quelques années, nous nous sommes positionnés comme un acteur clé dans le domaine de la mobilité durable.

Aujourd'hui, nous répondons à l'urgence de la situation, ainsi qu'aux attentes croissantes de nos clients avec un engagement renouvelé pour l'innovation dans des solutions de mobilité plus vertes. Notre nouveau plan stratégique Alstom in Motion ouvre la voie à un leadership continu dans le domaine.

Nous continuerons à innover pour un portefeuille complet de solutions de traction vertes comme alternative au diesel, accélérer le déploiement d'Aptis, notre solution e-bus et développer des systèmes complets pour la mobilité routière électrique. Nous nous sommes engagés à renforcer notre portefeuille de solutions éco-conçues et à réduire l'empreinte environnementale de nos opérations.

Parmi nos objectifs environnementaux pour 2025 :