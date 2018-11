Alstom : La Commission européenne demande d'importantes cessions à Alstom et Siemens

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La Commission européenne demanderait à Alstom et Siemens de céder des actifs d'envergure pour accorder son feu vert à la fusion entre le groupe français et la branche mobilités de l'allemand, selon le Financial Times.

Interrogé par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole d'Alstom n'a pas souhaité commenté ces informations tandis que des porte-parole de Siemens et de la Commission européenne n'étaient pas disponibles dans l'immédiat.

Selon le Financial Times, qui cite des personnes proches de la procédure d'examen à Bruxelles, la Commission pourrait demander aux deux groupes de se séparer d'actifs de valeurs tels que certaines activités de signalisation ou, pour Alstom, la nouvelle génération de TGV Avelia Horizon.

Les mêmes sources ont expliqué au Financial Times que la commissaire européenne en charge de la Concurrence, Margrethe Vestager, ne serait que peu sensible aux arguments des groupes français et de l'allemand, qui justifient leur projet de rapprochement par la nécessité de contrer le chinois CRRC.

Selon les sources du FT, Alstom et Siemens tenteraient d'éviter ces cessions qui compromettraient la logique de leur rapprochement, en songeant à des alternatives. Le Financial Times évoque des garanties sur des accords de licences de technologies à des prix "justes".

La Commission européenne a ouvert en août dernier une enquête approfondie sur le projet de fusion entre Alstom et Siemens Mobility, craignant que cette opération ne réduise la concurrence sur plusieurs types de trains et de systèmes de signalisation. Elle avait adressé fin octobre une communication des griefs aux deux entreprises, leur expliquant ce qu'elle attendait de leur part pour répondre à ses inquiétudes et autoriser l'opération. Bruxelles a jusqu'au 28 janvier pour rendre son verdict sur cette fusion.

