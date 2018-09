Alstom : La SNCF et Alstom vont tester le TER hybride dans trois régions

L'Allemagne lance le train à hydrogène quand la France lance le train hybride... C'est le même écart technologique et sociétal que la différence qu'il peut y avoir entre l'imprimerie et la gravure sur pierre, ou l'ampoule et la bougie!

Si la France est un pays de Gaulois, elle est aussi menée par une horde de politiques crétins (désolé amis lapins, ce n'est pas vous qui êtes visés)!