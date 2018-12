Alstom : La ligne Ouest-Est arrive à l'Aéroport Nice Côte d'Azur

14 décembre 2018 - La prolongation de la ligne Ouest-Est du tramway de la Métropole de Nice Côte d'Azur, reliant la ville à l'aéroport, a été inaugurée vendredi 14 décembre 2018 avec les tramways nouvelle génération d'Alstom et le système de recharge innovant SRS. Présidée par Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette inauguration a eu lieu en présence de Georges-François Leclerc, Préfet des Alpes-Maritimes, Renaud Muselier, Président de la Région PACA et Député Européen, Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes et les équipes d'Alstom.

La nouvelle génération de tramway Citadis X05 offre un confort de voyage inédit : 40% de surface vitrée, des éclairages à LED pour une lumière douce et homogène, de larges sièges individuels, des informations liées au voyage diffusées sur des écrans extra-larges et une meilleure accessibilité avec des double-portes sur toute la longueur de la rame. Les innovations du Citadis X05 facilitent également l'exploitation : une capacité voyageurs augmentée de 10%, un taux d'échange en station accru de 20% et des coûts de maintenance préventive réduits de plus de 20%.

Pour s'intégrer harmonieusement à la ville, les Citadis de la ligne T2 de Nice circulent en toute autonomie, sans ligne aérienne de contact grâce à la technologie de recharge statique par le sol SRS couplée au système de stockage d'énergie Citadis Ecopack. C'est ce système qui permet au tramway de circuler sans lignes aériennes de contact sur tout le parcours. SRS charge le tramway en énergie lorsqu'il est à l'arrêt en station pendant l'échange de passagers (moins de 20 secondes), de façon automatique et sécurisée. L'électricité est ainsi stockée dans les dispositifs embarqués Citadis Ecopack, garantissant l'autonomie du tram entre deux points de recharge. SRS s'appuie sur les principes fonctionnels et sécuritaires de la solution éprouvée APS (tramways de Bordeaux, Reims, Dubaï).

« Après la mise en service de la portion Cadam-Magnan, l'inauguration de la branche aéroport est une nouvelle étape majeure. Le tramway T2 de Nice est une grande fierté pour Alstom et une vitrine internationale du savoir-faire de la filière ferroviaire française. De nombreuses innovations conçues par nos experts ont été déployées sur ce projet : nouvelle génération de tramway, nouveau système de recharge SRS développé en PACA à Vitrolles et premier tramway connecté à partir du printemps 2019 avec un système de communication train-sol en Wifi », adéclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France . « Un tramway performant et innovant, c'est le choix que j'ai fait pour le plus grand confort des Niçois, des Niçoises, des habitants de la Métropole et de tous les voyageurs qui emprunteront cette nouvelle ligne. Aujourd'hui, la ligne Ouest-Est arrive à l'aéroport et assure aux voyageurs un accès rapide, autant sur le terminal T1 que sur le terminal T2 car nous avons pensé une station tramway au contact direct de l'aérogare et de plain-pied. Sur l'ensemble de l'aéroport, nous retrouvons les mêmes espaces publics exceptionnels que sur le reste du parcours. La liaison Grand Arénas-Aéroport sera gratuite et sur le reste de la ligne, j'ai également tenu à ce que le prix d'un ticket aéroport soit le même que sur l'ensemble du réseau Lignes d'Azur. La ligne Ouest-Est du tramway, permettra donc de relier l'aéroport au centre-ville en quelques minutes, pour 1€. Ce qui est unique monde ! », a indiqué Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Neuf des douze sites français d'Alstom contribuent à la conception et à la fabrication de la ligne 2 du tramway de la Métropole Nice Côte d'Azur : La Rochelle (études et assemblage des rames), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs), Valenciennes (aménagement intérieur), Villeurbanne (électroniques embarquées, information voyageurs, communication train-sol en Wifi), Aix-en-Provence (centrale tachymétrique), Tarbes (équipements de la chaine de traction), Vitrolles (système de recharge d'énergie SRS) et Saint-Ouen (coordination du design, sous-stations électriques). Au total, plus de 2 600 tramways Citadis ont été vendus à plus de 50 villes dans 20 pays.