Alstom : La technologie ERTMS Niveau 2 Atlas d'Alstom entre en service commercial sur une ligne à grande vitesse en Espagne

15 juillet 2019 - Suite aux vastes tests de fiabilité menés par l'Adif et à l'autorisation de l'Agence espagnole pour la sécurité ferroviaire (AESF), le système de contrôle des trains ERTMS Niveau 2 Atlas d'Alstom est entré en service commercial sur la ligne à grande vitesse Valladolid-León, dans le nord de l'Espagne.

Cette mise en service fait suite au contrat de 2014 attribué par l'Adif, à un consortium mené par Alstom, pour équiper la ligne Valladolid-León de la technologie ERTMS Niveau 2, et notamment pour en assurer la maintenance pendant une période de 20 ans.

Le système ERTMS Niveau 2 Atlas d'Alstom est une solution de signalisation digitale qui permet aux trains de circuler à des vitesses plus élevées sans signalisation latérale physique. Grâce à Atlas, la ligne Valladolid-León verra augmenter la sécurité et les disponibilités, ainsi que la vitesse des trains, dont la vitesse maximale passera de 200 km/h à 300 km/h. Les passagers bénéficieront de temps de trajet plus courts grâce aux nouveaux horaires qui seront proposés.

« Nous sommes très fiers de cette mise en service. Il s'agit du second système de signalisation ERTMS Niveau 2 mis en service en Espagne, après celui également installé par Alstom sur la nouvelle ligne à grande vitesse Albacete-Alicante, et pour lequel Alstom était là aussi le chef de file du consortium. Cela prouve le savoir-faire technique d'Alstom et son statut de leader dans ce domaine » a déclaré Antonio Moreno, Directeur général d'Alstom en Espagne.

Le contrat inclut la conception, la fourniture, l'installation, la mise en service et des services de maintenance sur une période de 20 ans pour le système de signalisation, les systèmes de télécommunication fixe et de contrôle de vitesse, le poste d'aiguillage et de régulation (PAR), l'équipement de sécurité, l'équipement de communication GSM-R mobile et l'infrastructure destinée aux trains et aux opérateurs de téléphonie mobile.

Fort de ses 15 années d'expérience dans la mise en service de solutions de signalisation digitale ERTMS Niveau 2, Alstom est, à l'échelle mondiale, un pionnier dans le développement et la mise en œuvre de ces solutions et un leader dans le domaine des équipements embarqués. Avec des projets dans 30 pays, Alstom a installé près de 40 % de l'équipement à la voie ERTMS Niveau 2 en service en Europe, et équipé de sa solution ERTMS Atlas plus de 8 000 trains de 200 types différents. Atlas est une solution évolutive qui s'adapte à tous les types de trafic et de besoins opérationnels : passagers et fret, grande vitesse ou suburbain.

ERTMS : European Railways Traffic Management System - Système européen de gestion du trafic ferroviaire