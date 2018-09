Alstom : La valeur du jour à Paris ALSTOM décroche une première commande pour le Grand Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Encore un gros contrat remporté par Alstom (+0,41% à 39,50 euros). Ainsi, la Société du Grand Paris, en accord avec Île-de-France Mobilités, a désigné le constructeur ferroviaire pour la réalisation du marché d’étude et de fourniture du matériel roulant pour les lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express. Le contrat pourra atteindre un montant maximal de 1,3 milliards d’euros pour le développement et la fourniture d’un maximum de 1000 voitures (183 rames), qui seront déployées en deux versions de longueur de trains, 3 et 6 voitures.Le 11 juillet dernier, le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités avait voté une première tranche de 680 millions d'euros pour couvrir les dépenses nécessaires à l'acquisition des 53 premières rames du Grand Paris Express.Pour l'heure, la tranche ferme de ce marché attribué à Alstom porte sur la livraison de 150 voitures (25 trains de 6 voitures) pour un montant de plus de 280 millions d'euros. Ce contrat sera enregistré au plus tard au 3e trimestre de l'exercice fiscal en cours.Les premières rames, sortiront d'usine dès 2022 pour les premières mises en service commercial prévues à l'horizon 2024.Dans le sillage de cette annonce, Oddo BHF a réitéré sa recommandation Achat sur le titre Alstom, assortie d'un objectif de cours de 47 euros. Le bureau d'études salue une année de commandes remarquables.Cette performance commerciale devrait alimenter la croissance des bénéfices et des cash-flows des prochains exercices, explique l'analyste, qui se dit très confiant sur la performance d'Alstom ‘stand-alone'.Oddo BHF pense également que l'opération de rapprochement avec Siemens Mobility devrait se réaliser. Les autorités de la concurrence européenne devraient publier leur conclusion sur l'opération fin janvier 2019.