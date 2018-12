Alstom : Le Consortium Alstom-POSE renouvellera le système de signalisation du Chemin de fer General Roca à Buenos Aires, en Argentine

21 décembre 2018 - Alstom, dans le cadre d'un consortium avec POSE, a signé un contrat de près de 90 millions € pour moderniser l'actuel système de signalisation du Chemin de fer General Roca. Le contrat, qui a été attribué par le ministère des Transports de l'Argentine, fait partie du programme de restauration du chemin de fer de la métropole de Buenos Aires.

Alstom fournira sa technologie d'enclenchement électronique éprouvée Smartlock, le système de gestion centralisée du trafic Iconis et assurera l'installation du système ATS (Automatic Train Stop). De plus, Alstom prendra en charge la conception, l'ingénierie, les essais en usine et sur le terrain, l'intégration technique, la mise en service et la garantie des systèmes ; les systèmes de supervision via le Centre de trafic local, le Contrôle centralisé du trafic et le Poste central des opérations ; les barrières de passages à niveau automatiques et pour piétons ; le réseau de câbles à fibre optique et en cuivre, et le système de détection et de protection incendie du local de signalisation.

POSE se chargera pour sa part de : l'exécution et l'intégration des travaux de génie civil et électriques, la construction des centres de commande et des opérations, l'ingénierie du projet de pose des lignes électriques et de la fibre optique, l'installation de l'équipement et du système de détection et de protection incendie du local de signalisation, et assurera conjointement les essais sur le terrain, la mise en service et la garantie. POSE sera également chargé de l'installation des barrières automatiques et piétons pour les passages à niveau, ainsi que du réseau de câbles à fibre optique et cuivre.

Les deux entreprises assureront ensemble les essais sur le terrain, la mise en service et la garantie.

« Nous accueillons avec un grand enthousiasme ce nouveau contrat en Argentine. C'est notre première mission sur le Chemin de fer General Roca, l'une des lignes les plus importantes pour les usagers du train à Buenos Aires. Ce projet garantira une haute sécurité aux milliers de personnes qui empruntent cette ligne chaque jour, en optimisant leurs voyages grâce à une technologie exceptionnelle » a expliqué Ernesto Garberoglio, Directeur général d'Alstom Argentine.

« Ce contrat est à la fois une grande innovation et une source de fierté pour notre entreprise, qui poursuit son incursion dans les projets ferroviaires de grande ampleur » a déclaré Francisco Di Lisio, Directeur général de POSE.

Le Chemin de fer General Roca est le plus étendu des sept lignes de trains de banlieue de la Métropole de Buenos Aires. Il comprend 237 km de voies et transporte 600 000 passagers par jour. Les travaux seront réalisés sur les embranchements Avellaneda-La Plata, Temperley-Bosques-Berazategui et Bosques-Villa Elisa.

Alstom, leader du consortium avec 58 %, et Pose avec 42 %.

La part d'Alstom dans ce contrat s'élève à près de 50 millions €.