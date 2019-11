Alstom : Le consortium Alstom-Bombardier décroche un contrat en Ile-de-France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le consortium Alstom et Bombardier a été désigné attributaire du marché de conception et fabrication de la nouvelle génération de métro pour Île-de-France Mobilités et la RATP. La tranche ferme comprend la livraison de 44 trains pour un montant de plus de 530 millions d’euros. Elle pourra être complétée par des levées d’options jusqu’à un total de 410 rames. La part respective d’Alstom et de Bombardier s’élève à environ 265 millions d’euros, soit 50 % du total.Ces nouvelles rames seront déployées dans un premier temps sur trois lignes du métro parisien (3bis, 7bis et 10) et leur mise en service s'étalera de 2024 à 2026. Les options permettront ensuite d'équiper 5 autres lignes (13, 12, 3, 8 et 7).