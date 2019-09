Alstom : Le système digital de contrôle des trains d'Alstom entre en service sur le train suspendu de Wuppertal

4 septembre 2019 - Une nouvelle version du système de contrôle des trains Atlas ETCS d'Alstom vient d'entrer en service sur le train suspendu de Wuppertal (Wuppertaler Schwebebahn), situé dans l'ouest de l'Allemagne. Suite au contrat signé avec WSW mobil GmbH, Alstom a doté l'ensemble de la voie suspendue, y compris 31 nouvelles voitures et le wagon impérial centenaire (Kaiserwagen), d'ETCS, le système européen de contrôle des trains.

La mise en service du système marque l'achèvement du tout premier contrat de signalisation et de contrôle des trains d'Alstom en Allemagne. Le contrat inclut l'équipement latéral, tel que l'enclenchement, l'ordinateur central (Radio Block Center - RBC) et les éléments de ligne nécessaires via les systèmes de contrôle de trains, ainsi qu'une interface avec le système de contrôle des opérations par ordinateur.

Le projet de Wuppertal est la toute première application du niveau 3 de l'ERTMS dans lequel l'occupation de la voie est uniquement établie en utilisant la localisation des trains effectuée par les équipements ETCS à bord du train. Alstom a remplacé les systèmes traditionnels de détection des trains au sol, tels que les compteurs d'essieux, par un système de signalisation digital, grâce auquel les voitures équipées d'ETCS communiquent leur position directement à l'ordinateur central (ou RBC) via la radio.

« Grâce à ce projet, Wuppertal est aujourd'hui la première ville d'Allemagne à utiliser le système européen de contrôle des trains dans les transports urbains. L'ETCS accroît non seulement la sécurité et l'efficacité des trains, mais il sert également de base pour les technologies futures » déclare Jörg Nikutta, directeur général d'Alstom en Allemagne et en Autriche.

Le système Atlas ETCS d'Alstom a été développé à Charleroi (Belgique), tandis que ses composants ont été produits sur les sites d'Alstom à Villeurbanne (France) et Bologne (Italie). Les systèmes sont installés et mis en service à Wuppertal par les équipes d'Alstom à Charleroi, Salzgitter et Berlin.

Alstom est le numéro un du marché de l'équipement embarqué ETCS. Depuis 2006, Alstom a équipé du système ETCS 8 200 voitures (dont 3 200 déjà en service) et 18 000 kilomètres de voies (7 000 en service). La flotte ICE de DB fonctionne également en grande partie avec les technologies ETCS d'Alstom sur la ligne à grande vitesse reliant Berlin à Munich depuis 2017.