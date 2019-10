Alstom : Le tramway d'Alstom entre en service à Avignon

19 octobre 2019- Alstom a mis en service son premier tramway nouvelle génération Citadis X05 en version courte, sur la première ligne de tramway du Grand Avignon. L'inauguration a eu lieu en présence de Mme Elisabeth Borne, Ministre de la transition écologique et solidaire, Renaud Muselier, Président de la Région Sud, Maurice Chabert, Président du département de Vaucluse, Patrick Vacaris, Président du Grand Avignon, Cécile Helle, Maire d'Avignon, Jean-Marc Roubaud, Président de Técélys et Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.

« Alstom et ses équipes sont fiers d'assister à la mise en service de cette première ligne de tramway à Avignon. Grâce à leur fiabilité, disponibilité et maintenabilité facilitée, nous sommes totalement confiants dans la capacité des 14 rames Citadis à répondre aux forts enjeux de déplacement de la Communauté d'agglomération d'Avignon. Je remercie les membres du Grand Avignon de nous avoir fait confiance aussi pour la réalisation d'une partie des travaux d'infrastructure. Cette nouvelle ligne va devenir une vitrine du savoir-faire de la filière ferroviaire française », a souligné Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.

D'une longueur de 24 mètres, équipé de 4 portes doubles par face, le Citadis X05 du Grand Avignon pourra transporter plus de 140 voyageurs. Le plancher bas intégral et les doubles portes facilitent l'accessibilité et l'échange de voyageurs en station. Tout est conçu pour une expérience de voyage agréable : larges baies vitrées couvrant 40% du tramway, éclairage par LED avec diffuseurs pour homogénéiser la source lumineuse, système d'information de dernière génération, larges sièges, climatisation, système de vidéo-surveillance.

Le Citadis X05 dispose de composants standardisés, éprouvés et plus accessibles, permettant aux habitants de l'agglomération avignonnaise de disposer d'un matériel fiable et disponible. Particulièrement économe en énergie, le Citadis X05 est revalorisable à plus de 99 %.

Alstom offrant une large gamme de produits et services, il a également fourni, en partenariat avec TSO, les voies (études, fourniture et montage), la sous-station électrique de 750 V, et 6 km de lignes aériennes de contact (études, fourniture, montage et essais).

Sept des treize sites d'Alstom en France ont contribué à la conception et à la fabrication du tramway du Grand Avignon : La Rochelle (conception et assemblage des rames), Ornans (moteurs), Le Creusot (bogies), Tarbes (équipements de la chaine de traction), Valenciennes (système de contrôle-commande et aménagement intérieur), Saint-Ouen (design et activités d'infrastructure) et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).