Alstom : Présentation au Cap par PRASA des premiers trains issus de Gibela, la coentreprise sud-africaine d'Alstom

9 avril 2019 - Alstom a le plaisir d'annoncer que deux trains X'Trapolis Mega, entièrement produits par sa coentreprise sud-africaine Gibela, ont été présentés par PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa), l'agence sud-africaine en charge du transport ferroviaire, aux habitants de la ville du Cap, la capitale législative du pays. C'est le Président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, qui a dévoilé les trains devant plus d'un millier de personnes en Gare du Cap.

Ont également assisté à cet évènement M. Blade Nzimande, Ministre sud-africain des Transports, Mme Sindisiwe Chikunga, Vice-Ministre, Mme Helen Zille, Premier Ministre du Cap-Occidental, M. Dan Plato, Maire de la ville, Mme Khanyisile Kweyama, Présidente de l'agence PRASA, M. Nkosinathi Sishi, Directeur Exécutif de PRASA, M. Thierry Darthout, Directeur Général de Gibela et M. Xavier Boisgontier, Directeur Général d'Alstom pour l'Afrique Australe, accompagnés d'actionnaires minoritaires de Gibela représentant Ubumbano Rail et New Africa Rail.

Ces trains font partie de la nouvelle flotte haut de gamme de 600 unités en cours de fabrication, que Gibela livrera à l'Agence PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa). Les 18 premiers véhicules, actuellement en service à Pretoria, au nord de Johannesburg, ont été construits au Brésil dans l'usine de Lapa d'Alstom. Le tout nouveau site de fabrication de Gibela situé à Dunnottar (Province du Gauteng) a donné le coup d'envoi à la production des premiers trains intégralement fabriqués en Afrique du Sud par des Sud-Africains ; les trois premiers véhicules de cette gamme ont été livrés à l'agence PRASA entre décembre 2018 et mars 2019.

« C'est un réel plaisir pour Alstom de participer à la revitalisation du transport ferroviaire du pays. Le succès de ce projet avec Gibela fait de nous un partenaire fiable, durablement établi en Afrique du Sud », a observé Xavier Boisgontier, Directeur Général Alstom Afrique du Sud et Directeur Exécutif d'Alstom Ubunye. « En effet, les compétences deGibela sont largement reconnues par différents organismes du secteur, le dernier en date étant l'Autorité gouvernementale sud-africaine en charge de l'enseignement et de la formation aux métiers du transport, qui a loué notre excellence en matière de développement des compétences et de formation ».

L'usine Gibela, inaugurée en octobre dernier par le Président de la République d'Afrique du Sud, a été conçue pour produire jusqu'à 62 trains par an (chaque rame étant constituée de six voitures). Les fournisseurs de la région participant à la chaîne logistique dans le cadre d'accords contractuels locaux se forgeront ainsi une expertise en matière de fabrication, qui leur permettra ensuite de remporter des marchés internationaux et d'ouvrir de nouvelles portes à travers l'augmentation de leurs exportations et de leurs recettes en devises. Ce projet contribuera à relancer l'économie du pays en générant de l'emploi, en développant de nouvelles compétences, en favorisant à la fois le développement économique et le contenu local, et en accélérant l'autonomisation économique de la communauté noire.