Alstom : Ubunye inaugure son usine de classe mondiale en Afrique du Sud

17 octobre 2019 - L'usine d'Alstom Ubunye, l'une des joint-ventures d'Alstom en Afrique du Sud, a été inaugurée officiellement le 17 octobre 2019 à Ekurhuleni. Étaient présents à cet événement MM. David Makhura, Premier Ministre de Gauteng, Dr. Nkosindiphile Xhakaza, MMC (Membre du comité du maire) chargé des finances et du développement économique à Ekurhuleni, Aurélien Lechevallier, Ambassadeur de la France en Afrique du Sud, et Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom, ainsi que 100 invités et 565 salariés.

Alstom, à travers ses deux joint-ventures sud-africaines, Alstom Ubunye et le Consortium Gibela Rail Transportation, est fier de participer au développement du transport ferroviaire de l'Afrique du Sud. Avec les deux usines implantées à Ekurhuleni, près de Johannesburg, Alstom entend offrir un avenir pérenne aux plus de 1500 employés locaux. Les deux JV sont des entreprises bien établies en Afrique du Sud, disposant de partenaires locaux et d'un personnel issu à plus de 95 % de la région, ainsi que de compétences et de programmes de transfert de technologie uniques. Outre ses ambitions à long terme pour le pays, Alstom œuvre également pour les communautés locales à travers plusieurs programmes d'investissement social.

« Depuis 2016, nous avons engagé un vaste programme et d'importants investissements pour moderniser l'usine Alstom Ubunye de sorte à pouvoir fournir les composants de 150 trains à Gibela Rail, qui est chargée de la construction des nouveaux trains PRASA. Le transfert de technologie unique de nos sites internationaux a permis de créer un centre ferroviaire au savoir-faire mondial. Nous sommes confiants quant à l'avenir de l'Afrique du Sud et nous sommes installés ici dans l'optique de devenir, à terme, un Centre d'excellence ferroviaire en Afrique » a déclaré Henri Poupart-Lafarge.

Au cours des 3 dernières années, l'usine a été entièrement transformée pour permettre à Alstom Ubunye de répondre aux exigences de ses clients. Un investissement considérable a été réalisé pour perfectionner les compétences des employés et installer un équipement de pointe, tel qu'une technologie robotique avancée. L'usine a récemment obtenu les certifications EN 15085 CL1 et ISO 3834-2, cette dernière correspondant au niveau de certification le plus élevé en matière de soudage, à l'échelle mondiale. La certification CL1 s'applique aux composants de sécurité critiques, tels que les châssis de bogies, les avant-corps (EUF) et les systèmes anti-intrusion.

En mode nominal, Ubunye livrera 62 bogies, 20 coffres de traction et 10 CVS par mois. L'usine fabriquera également les sous-châssis, faisceaux de câbles et systèmes PACIS (sonorisation, vidéosurveillance et systèmes d'information), et se prépare également à répondre à la demande d'innovation ferroviaire qui devrait croître dans les pays subsahariens.

À travers la modernisation d'Alstom Ubunye, Alstom a mis en place une entreprise ferroviaire africaine avec des partenaires locaux (IDC et CTE), créant ainsi une base industrielle et commerciale plus solide en vue de proposer un portefeuille de transport complet répondant aux besoins de transport ferroviaire de l'Afrique du Sud.