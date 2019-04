Alstom : annonce de nouvelles nominations au sein de son Comité Exécutif

5 avril 2019 - Alstom annonce la nomination de deux nouvelles Senior Vice-Présidentes, respectivement en charge des Ressources Humaines et du Juridique, qui prendront leurs fonctions à compter du 7 mai prochain. Anne-Sophie Chauveau-Galas devient ainsi Senior Vice-Présidente Ressources Humaines, en remplacement de Thierry Parmentier qui rejoint Arkema. Emmanuelle Petrovic est pour sa part nommée Senior Vice-Présidente Juridique, en remplacement de Pierrick Le Goff, qui a choisi d'embrasser une carrière académique. Anne-Sophie et Emmanuelle seront toutes deux membres du Comité Exécutif d'Alstom.

Anne-Sophie Chauveau-Galas a été nommée Senior Vice-Présidente Ressources Humaines. Dans cette fonction, Anne-Sophie évoluera sous l'autorité du président-directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, et siègera au Comité Exécutif d'Alstom. Elle occupe déjà, depuis 2015, le poste de Vice-Présidente Ressources Humaines pour la Région Europe. Auparavant, et depuis qu'elle a rejoint Alstom en 2001, elle a assumé des postes à responsabilité dans le domaine de la gestion opérationnelle internationale des Ressources Humaines et dans le développement des Talents. Elle a également acquis une large expérience des Ressources Humaines dans d'autres secteurs, notamment chez Alcatel et BSN (Danone), et des connaissances étendues en travaillant sur des projets de fusions et acquisitions, le développement organisationnel, la transformation des Ressources Humaines et la gestion du changement. Titulaire d'un Master en Management, Anne-Sophie est diplômée de la grande école de commerce EDHEC.

Emmanuelle Petrovic a été nommée Senior Vice-Présidente Juridique. Dans cette fonction, Emmanuelle évoluera sous l'autorité du président-directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, et siègera au Comité Exécutif d'Alstom. Depuis 2015, elle occupe le poste de Vice-Présidente Juridique, Fusions & Acquisitions, Concurrence et Contentieux. Auparavant, elle a été Conseillère Juridique Senior chez Lafarge, en charge des régions Europe et Amérique Latine, après une première période de cinq ans débutée en 2006 dans le groupe Alstom, où elle a officié en tant que Conseillère Juridique Senior. Au début de sa carrière, elle a exercé en tant qu'avocate au sein du cabinet parisien Gide Loyrette Nouel. Emmanuelle est titulaire d'un Master en Droit Privé International de l'Université Paris II, et d'un Master of Laws (LLM) de la Faculté de Droit américaine William & Mary.